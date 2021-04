Les Oscars seront face à face car les nominés pourront se rendre à Los Angeles

Par mesure de santé, la cérémonie aura plusieurs lieux. Un sur le théâtre Dolby traditionnel et un autre à la gare centrale de Los Angeles, Union Station, ledit endroit est à l’extérieur.

Natalie Portman, Taika Waititi et Timothée Chalamet aux Oscars 2020 (Rachel Luna / .)

Une autre mesure est que les nominés et les invités se rendant à Los Angeles pour les Oscars devront se conformer à la quarantaine obligatoire de 10 jours. Il s’agit de capturer le risque de chaque personne qui assiste à l’événement.

Qui pourrions-nous voir?

Carey Mulligan comme Cassie dans Promising Young Woman. (IMDb)

Parmi les grands candidats de la cérémonie des Oscars 2021 sont Mank, Nomadland, un avenir prometteur jeune femme, Judas et le Messie noir, son du métal, Père, Le procès des sept Chicago et Minari. On pouvait donc voir des actrices et des acteurs comme Frances McDormand, Carey Mulligan, Vanessa Kirby, Amanda Seyfried, Viola Davis, Eddie Redmayne, Anthony Hopkins, Olivia Colman, Glenn Close, entre autres.