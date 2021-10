Les oubliés de la Draft 2018 : DeAndre Ayton, Marvin Bagley…

La génération NBA de 2018 a connu l’un de ses étés déterminants, sinon le plus. Ils ont joué les renouvellements au maximum, s’ils les méritaient, et dans certains cas ils étaient évidents (Luka Doncic ou Trae Young, deux des quatre vainqueurs). Certains étaient des étapes ci-dessous et ont été laissés de côté et d’autres qui se sont battus pour ce précieux contrat n’ont pas accepté. Le cas de DeAndre Ayton, qui s’améliore beaucoup par moments et qui est devenu décisif pour amener les Suns en finale 2021, est le plus pointu, mais Marvin Bagley des Kings est également à court de prolongation : les deux ont été les premiers choisis parmi la portée. il y a trois ans et maintenant, ils ne sont pas dignes, de l’avis des dirigeants, de ramener le sac à dos plein à la maison.

Les non élus seront des agents libres restreints, si leurs équipes souhaitent les retenir, pour le prochain marché d’été. Etant tirage au sort, c’est-à-dire parmi les quatorze premiers, nous avons ces noms parmi ceux-là, pour les classer en quelque sorte, oubliés : DeAndre Ayton (1er), Marvin Bagley (2e), Mo Bamba (6e), Collin Sexton (8e ), Kevin Knox (9e), Miles Bridges (12e) et Jerome Robinson (13e).

Ayton il était tellement écrasé de ne pas avoir pu parvenir à un accord avant la limite qu’il a refusé de parler à la presse. Malgré la pression des pairs, comme Paul déclarant en playoffs qu’il méritait l’argent ou Bridges confirmant qu’il voulait rester valorisé, Robert Sarver, qui n’est pas caractérisé comme l’un des propriétaires les plus flexibles, a estimé que c’était trop d’argent. Ce que les Bahaméens voulaient, c’était le maximum, ces 172 millions qui peuvent devenir 207 s’ils vous choisissent pour l’un des meilleurs quintettes du tournoi. Selon le journaliste Adrian Wojnarowski, Ayton a été très contrarié. Logiquement, ce n’est que la quatrième tête d’affiche d’un NBA Draft qui n’est pas renouvelé lorsque ce moment arrive et les trois autres sont Kwame Brown, Greg Oden et Anthony Bennett, qui étaient loin d’être au niveau qu’Ayton a localisé.

Bagley Il faisait partie de ceux qui étaient clairs sur le fait qu’il n’allait pas être renouvelé, notamment à cause de la direction que sa carrière a prise. Il a besoin d’une nouvelle tournure et dans les Kings ils ont tellement perdu confiance qu’ils ne l’ont ni renouvelé ni il semble qu’ils prendront l’option de le faire restreindre en été, selon la presse locale, alors il serait même libre de partir lorsque votre adhésion actuelle expire. Des problèmes de blessures et de manque de continuité dans une équipe toujours bloquée malgré les allées et venues des entraîneurs et des joueurs l’ont écrasé. Avec Thompson et Holmes, il a une présence restreinte en tant que centre, le Queta, Metu, Jones ou Len peuvent emporter encore plus d’importance et Harrison Barnes a même été testé comme un attaquant de haut niveau. Sa position est compliquée et il affronte la saison au cours de laquelle il doit gagner un peu plus de visibilité et d’impact.

Les deux premiers de la génération ont été dépassés par Luka Doncic, l’homme que ces deux équipes ont rejeté. Les Suns avaient Igor Kokoskov comme entraîneur, l’homme qui avait conduit la Slovénie à remporter l’EuroBasket, et les Kings avaient Vlade Divac, dont la connaissance du basket-ball européen comme arme pour briser les frontières ne fait aucun doute, mais aucun d’eux n’a opté pour un Doncic. qui a déjà sécurisé le maximum de 207 millions depuis 5 ans.