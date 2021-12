Les ouragans se multiplient dans l’Atlantique Nord depuis 150 ans

04/12/21 à 09:02 CET

Les modèles climatiques ont confirmé que les ouragans dans l’Atlantique Nord (mais pas dans le reste de la planète) ont augmenté en fréquence au cours des 150 dernières années, comme l’ont montré les enregistrements historiques récemment analysés par une équipe de chercheurs.

En particulier, les grands ouragans, et les ouragans en général, sont plus fréquents aujourd’hui que par le passé. ET, de plus, ceux qui touchent terre semblent être devenus plus violents, avec un potentiel plus destructeur, selon une nouvelle étude du Massachusetts Institute of Technology (MIT) publiée dans Nature Communications.

Fait intéressant, alors que l’Atlantique Nord a connu une augmentation générale de l’activité des tempêtes, la même tendance n’a pas été observée dans le reste du monde. L’étude confirme que la fréquence des cyclones tropicaux sur toute la planète n’a pas changé de manière significative au cours des 150 dernières années.

« Les preuves indiquent, comme l’avait fait le dossier historique d’origine, une augmentation à long terme de l’activité des ouragans dans l’Atlantique Nord, mais pas des changements significatifs dans l’activité mondiale des ouragans », a déclaré l’auteur du rapport dans un communiqué de l’étude Kerry Emanuel, professeur de sciences de l’atmosphère.

«Certes, cela modifiera l’interprétation des effets du climat dans les ouragans, puisque quelque chose s’est passé dans l’Atlantique Nord différemment du reste du monde, et cela peut avoir été causé par le réchauffement climatique, qui n’est pas forcément uniforme dans le monde entier », a-t-il ajouté.

La nouvelle recherche a calculé l’activité des ouragans dans le passé à l’aide de la réduction d’échelle dynamique, une technique que l’équipe a développée et appliquée au cours des 15 dernières années pour étudier l’effet du temps sur les ouragans.

La technique commence par une simulation du climat mondial avec peu de détails, puis intègre dans ce modèle un modèle de résolution plus fine qui simule des caractéristiques aussi petites que des ouragans. Les modèles combinés sont ensuite alimentés par des mesures réelles des conditions atmosphériques et océaniques.

Finalement, Emanuel a mené une simulation réaliste avec des « graines » d’ouragan pour voir lesquelles d’entre elles deviennent des tempêtes à part entière.

Pour la nouvelle étude, Kerry Emanuel a incorporé un modèle d’ouragan dans une « réanalyse » climatique, un type de modèle climatique qui combine des observations du passé avec des simulations climatiques pour générer des reconstructions précises des modèles et conditions météorologiques passés.

« Nous avons choisi d’utiliser cette approche pour éviter tout biais artificiel causé par l’introduction progressive d’observations différentes », explique Emanuel.

Augmentation sans équivoque, avec une récente interruption

Il a exécuté un modèle d’ouragan intégré dans trois réanalyses climatiques différentes, simulant des cyclones tropicaux à travers le monde au cours des 150 dernières années. Dans les trois modèles, observé des « augmentations sans équivoque » de l’activité des ouragans dans l’Atlantique Nord.

« Il y a eu une augmentation assez importante de l’activité dans l’Atlantique depuis le milieu du XIXe siècle, ce que je ne m’attendais pas à trouver », explique Emanuel.

Dans cette augmentation générale de l’activité orageuse, également observé une « sécheresse d’ouragan », une période au cours des années 1970 et 1980 dans lequel le montant annuel de ces phénomènes a diminué momentanément.

Cette accalmie dans l’activité des tempêtes peut également être observée dans les archives historiques, le groupe d’Emanuel proposant une cause : des ouragans.

« La tendance générale au cours des 150 dernières années a été une augmentation de l’activité des tempêtes, interrompue par cette sécheresse due aux ouragans », note Emanuel.

«Sur cet aspect, nous avons plus d’informations sur les raisons de cette sécheresse cyclonique que sur l’augmentation continue et à long terme de ces phénomènes, qui a commencé au 19ème siècle. Cela reste un mystère et a à voir avec la question de savoir comment le réchauffement climatique pourrait affecter les futurs ouragans de l’Atlantique & rdquor;, a-t-il conclu.

Etude de référence : https://www.nature.com/articles/s41467-021-24268-5#Fig1