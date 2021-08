Les ouragans trollent les Canadiens après l’offre de Jesperi Kotkaniemi

in

Oh, comment les tables ont tournés.

Cela fait un certain temps que nous n’avons pas eu de nouvelles amusantes sur le hockey à parler, avec l’intersaison de la LNH toujours en plein essor. Mais samedi, les Hurricanes de la Caroline ont largué une grosse bombe sur nous tous de nulle part avec l’annonce d’une offre à l’attaquant des Canadiens de Montréal Jesperi Kotkaniemi.

En termes simples, tout joueur qui est un joueur autonome restreint au hockey qui reçoit une offre de qualification de son équipe ou qui ne va pas à l’arbitrage peut se voir attribuer une feuille d’offre. Une feuille d’offre n’est essentiellement qu’un contrat offert à un joueur d’une autre équipe, celui que leur équipe d’origine doit correspondre ou ils perdent leur joueur.

Samedi, les Hurricanes ont accordé une offre à Kotkaniemi pour un contrat d’un an de 6 100 015 millions de dollars, assorti d’une prime à la signature de 20 dollars. Les Canadiens ont sept jours pour égaler le contrat et s’ils ne le font pas, ils perdent Kotkaniemi mais reçoivent un choix de premier et de troisième tour au repêchage 2022 de la LNH en compensation.

Nous avons remis une fiche d’offre à Jesperi Kotkaniemi 👀 pic.twitter.com/4Mmw3n4DVr – Hurricanes de la Caroline (@Canes) 28 août 2021

Les feuilles d’offres sont rares dans la LNH, car elles sont mal vues par les autres directeurs généraux même si elles sont des outils très utiles et sous-utilisés dans la ligue. Mais pourquoi cette fiche offre est-elle spéciale ? Eh bien, il y a deux ans, les Canadiens ont tenu une offre à l’attaquant des Hurricanes Sebastian Aho, une offre que la Caroline a finalement égalée.

Alors, bien sûr, les Hurricanes sont passés en mode troll sur les Canadiens après avoir annoncé la feuille d’offre, d’abord en tweetant l’annonce en français, comme le fait souvent le Twitter des Canadiens.

Les Hurricanes ont annoncé aujourd’hui avoir déposé une offre hostile au joueur autonome avec restriction Jesperi Kotkaniemi des Canadiens de la Montréal. L’entente proposée est d’une durée d’un an et d’une valeur annuelle de 6,1 millions $. – Hurricanes de la Caroline (@Canes) 28 août 2021

Ensuite, ils ont continué à troller sur Twitter avec quelques mèmes.

pic.twitter.com/2U5O7xZJBS – Hurricanes de la Caroline (@Canes) 28 août 2021

lmao ils ont changé la bio en français pic.twitter.com/cv2dMMqtZp – Evan Sporer (@ev_sporer) 28 août 2021

Oh mon dieu pic.twitter.com/tgn66dMARm – Kevin Papetti (@KPapetti) 28 août 2021

Et puis, les gens se sont rendu compte que le bonus de signature de 20 $ correspond au numéro de joueur d’Aho, le n ° 20.

Le bonus de signature sur la feuille d’offre est de 20 $. Pour ceux qui ne l’ont peut-être pas compris, Sebastian Aho porte le n ° 20. https://t.co/BmjNayIPsu – Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) 28 août 2021

Voilà, juste là, du trolling de haut niveau du directeur général des Hurricanes, Don Waddell, et du personnel des médias sociaux de l’équipe. Les amateurs de hockey étaient aux anges avec l’incroyable démonstration de mesquinerie que les Hurricanes ont présentée sur cette feuille d’offre de vengeance.

Vous savez juste que c’est une revanche, et vous n’avez pas d’autre choix que de respecter la mesquinerie. https://t.co/B7VMkJlE5j – Scott Wheeler (@scottcwheeler) 28 août 2021

J’ai déjà vu d’excellents mouvements de vengeance de GFY de qualité, mais celui-ci de Tom Dundon et des Hurricanes est au niveau supérieur. – David Pagnotta (@TheFourthPeriod) 28 août 2021

Excusez-moi… c’est de la pétulance de niveau supérieur et j’adore ça 🤣 https://t.co/DcplerQmL6 – Rachel Doerrie (@racheldoerrie) 28 août 2021

J’aime à quel point tout ça est mesquin. Kotkaniemi pourrait marquer 8 points et je dirais quand même que ça vaut le coup. – Corey Sznajder (@ShutdownLine) 28 août 2021

donc les ouragans :

• présenter une offre qui est parfaitement trop élevée pour que le tricolore puisse l’égaler sans faire un autre mouvement (par milliers)

• l’annoncer avec un tweet en français

• ajoutez un bonus de signature de 20 $, le numéro de maillot de aho – thomas williams (@nosalaryretaind) 28 août 2021

Personnellement, j’adore le bonus de signature de 20 (vingt) $ à ce contrat de 6,1 millions de dollars – Joe Yerdon (@JoeYerdon) 28 août 2021

La revanche est un plat qui se mange froid. – Jamie Kellner (@jbkellner) 28 août 2021

LMAO HAHAHHH https://t.co/OGI8iXtipj – dom à l’athlétisme (@domluszczyszyn) 28 août 2021

C’est juste un homme absolument hilarant. Soit il devient un troll de tous les temps par les putains de CAROLINA HURRICANES contre la franchise la plus légendaire du hockey, soit les Canes vont voler Jesperi Kotkaniemi. Dans les deux cas. MASSSSSSIF W – Alex Ohári 🇭🇺🔴⚪️ (@FutureCanes) 28 août 2021

Je suis tout à propos de #teampetty, et c’est vraiment, vraiment hilarant, mais j’ai l’impression que cette feuille d’offres de Kotkaniemi ne fera que les rendre encore moins courantes à l’avenir. – Mark Lazerus (@MarkLazerus) 28 août 2021

Aussi amusant que cela soit, cette vengeance des feuilles d’offres Habs-Hurricanes fera simplement en sorte que les futures feuilles d’offres soient encore moins probables. – Sean Shapiro (@seanshapiro) 28 août 2021

avec le recul, les tricolores n’auraient probablement pas dû mettre kotkaniemi sur le banc – Sean Gentille (@seangentille) 28 août 2021

Plus de fiches d’offre pls… pic.twitter.com/0TQKkuNOAW – James Mirtle (@mirtle) 28 août 2021

Non, je ne suis pas assis dans ma voiture en larmes en riant comme un maniaque quand j’ai vu qu’ils avaient donné à Kotkaniemi un bonus de 20 $ dans la feuille d’offre. – Tchad DeDominicis (@CMDeDominicis) 28 août 2021

Tom Dundon l’été prochain quand il voit le QO de Jesperi Kotkaniemi et lui commande de l’expédier à Seattle pic.twitter.com/Gw6VPGUceJ – Cam (@CarlPeelash) 28 août 2021

Même si cette nouvelle est un mouvement de pêche à la traîne hilarant des Hurricanes, il est difficile de leur donner trop de crédit ici puisque la Caroline a également signé un contrat d’un an avec le joueur de hockey en disgrâce Tony DeAngelo il y a seulement un mois.

