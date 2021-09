Les ours arrêtent la hausse du LINK/USD pour le faire passer en dessous de 27 $ Crypto new media

in

La dynamique baissière a tenté de revenir aujourd’hui. L’analyse des prix de Chainlink montre que les ours ont abaissé la valeur de la pièce à 26,63 $. Le support reste solide à 25 $ dans les mises à jour récentes.

L’analyse des prix de Chainlink va dans le sens baissier pour aujourd’hui. Les dernières heures avaient vu une augmentation importante du prix alors que les taureaux visaient à franchir la résistance à 26,65 $.

Pourtant, aujourd’hui, le prix a de nouveau chuté à 26,63 $ après que les vendeurs aient tenté d’inverser la tendance en vendant plus d’actifs. Selon l’analyse des prix de Chainlink, la ligne de tendance à court terme va toujours dans le sens ascendant, ce qui est prometteur pour la crypto-monnaie.

Graphique des prix LINK/USD à 1 jour : la dynamique haussière s’affaiblit encore

Le graphique des prix LINK/USD à 1 jour montre une forte dynamique haussière aujourd’hui, et le prix a considérablement augmenté pour atteindre 27 $. Au cours de la semaine dernière, le graphique des prix avait été dominé par des chandeliers rouges, car les ours faisaient constamment baisser le prix.

Pourtant, aujourd’hui, les taureaux ont fait une légère reprise car le prix a même dépassé la valeur de la moyenne mobile (MA), c’est-à-dire 26,1 $.

Tableau des prix LINK/USD 1 jour. Source : TradingView

La volatilité a également légèrement augmenté, ce qui peut être considéré comme un indice négatif pour l’avenir. Pendant ce temps, si nous parlons des indicateurs de bande de Bollinger, la bande supérieure est à 28,19 $ et la bande inférieure est à 24,15 $. Le score de l’indice de force relative (RSI) est également en perte de vitesse, et il est passé à 55 dans le graphique des prix sur 1 jour.

Analyse des prix des maillons de chaîne : les ours éliminent les chances que les prix flottent au-dessus de 26 $

L’analyse des prix Chainlink sur 4 heures détecte une baisse soudaine des prix aujourd’hui, après une avance haussière continue. L’élan baissier a été minime, mais il a réussi à esquiver l’élan haussier de mise à niveau.

Le prix a baissé au niveau de 27 $, ce qui est toujours nettement supérieur à la valeur moyenne mobile (MA), c’est-à-dire 26 $. D’autre part, la volatilité augmente progressivement, ce qui peut être considéré comme un signe relativement négatif pour l’avenir.

Tableau des prix LINK/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Les bandes de Bollinger se reposent à une moyenne de 26 $, tandis que sa bande supérieure est présente à la valeur de 27 $ et la bande inférieure est à 25 $ de valeur. Le score RSI est relativement élevé en raison de la tendance haussière précédente et est présent à 58.

Graphique des indicateurs techniques LINK/USD. Source : TradingView

Le graphique des indicateurs techniques LINK/USD ci-dessus est légèrement haussier, en raison de la forte pression exercée par les acheteurs aujourd’hui. La tendance globale est haussière, c’est pourquoi il y a 15 indicateurs en position d’achat, huit en position neutre et trois en position de vente.

L’indicateur des moyennes mobiles va fortement en faveur des acheteurs, car les tendances générales ont été favorables aux taureaux. La semaine dernière a vu une reprise louable, c’est pourquoi il y a 12 indicateurs au point d’achat, deux à la vente et un seul au point neutre. Les oscillateurs montrent également des résultats similaires, car il y a trois indicateurs du côté acheteur, sept au neutre et le reste un du côté vendeur.

Conclusion de l’analyse des prix des maillons de chaîne

L’analyse des prix Chainlink suivante sur 1 jour et 4 heures indique une baisse du prix aujourd’hui, car les circonstances se sont avérées défavorables pour la crypto-monnaie.

Les ours ont du mal à maintenir un élan élevé et ont réussi à faire baisser le prix à 27 $. Pourtant, comme la dynamique haussière de la semaine dernière avait été assez forte, on peut s’attendre à ce qu’elle rebondisse pour porter le prix au-dessus de la résistance de 28 $.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.