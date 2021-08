Les ours BNB/USD visent 460 $, déjà touché le plus bas quotidien de 467 $ ⋆ Crypto new media

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Binance Coin est baissière aujourd’hui après un retracement de 1,66%. L’analyse des prix de Binance Coin suggère qu’elle s’est négociée dans une fourchette quotidienne de 467 $ à 489.

Analyse du prix des pièces de monnaie Binance : aperçu général des prix

L’analyse des prix de Binance Coin est baissière aujourd’hui après que le jeton d’échange a subi un retracement de 1,66% sur le graphique de 24 heures. La pièce n’a pas pu maintenir le support de 480 $ et nous nous attendons à ce que les ours continuent de tirer le prix en dessous de la barre des 479 $. Par conséquent, attirant des plus bas plus bas dans les sessions à venir.

Globalement, le marché des crypto-monnaies se négocie dans une zone neutre. Avec Bitcoin et Ethereum gagnant quelques pourcentages sur le graphique sur 24 heures et Cardano et Binance Coin perdant une partie de leur valorisation. Le meilleur gagnant est Solana avec une augmentation de 21% par rapport au prix d’hier.

Mouvement du prix de Binance Coin au cours des dernières 24 heures : Binance Coin retrace à 475 $

Notre analyse des prix de Binance Coin sur 24 heures suggère que le jeton d’échange s’est négocié dans une fourchette quotidienne de 467 $ à 489. Cela indique donc une forte volatilité sur le graphique sur 24 heures. D’autre part, le volume quotidien des échanges de pièces Binance a diminué de 18%. La capitalisation boursière totale a chuté de 0,55% pour atteindre un total de 80,4 milliards de dollars. Binance Coin se classe au numéro 4 au total.

Graphique BNB/USD sur 4 heures : la préparation du BNB pourrait atteindre 460 $

Notre analyse des prix de Binance Coin sur 4 heures indique une lutte acharnée entre les taureaux et les ours alors que les deux tentent de forger une voie à suivre près du prix du temps de presse de 477 $. Les taureaux font de leur mieux pour éviter d’autres baisses en dessous de ce point. Si l’action des prix pouvait tomber en dessous de ce point, les chances d’une chute progressive jusqu’au plus haut de 460 $ de la semaine dernière sont élevées. Ce qui fait que le graphique global sur 24 heures semble baissier.

Les taureaux se concentrent sur la création d’un élan au-dessus de 480 $ et sur la reprise de la barre des 500 $ supérieure. Cependant, les acheteurs ont atteint leur épuisement après avoir franchi ce niveau et pourraient prendre un peu plus de temps avant de retester les 500 $ et de reprendre une tendance haussière.

Source : Tradingview

Pendant ce temps, la structure générale du marché pour Binance Coin et quelques autres pièces telles que Cardano et Solana est haussière. Mais dans les prochaines 24 heures, attendons-nous à un retracement qui devrait conduire à la barre des 460 $.

Analyse du prix des pièces de monnaie Binance : conclusion

L’analyse des prix de Binance Coin au cours des prochaines 24 heures sera baissière après avoir reculé de 1,66% au cours de la nuit. Les ours contrôlent à court terme mais pourraient facilement prendre le relais si les taureaux ne sont pas en mesure de maintenir le prix au-dessus du niveau de 480 $

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.

