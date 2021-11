Les ours changeront-ils jamais ? Plus : Histoires d’appel en cas de maladie et que les taureaux mettent les enfants au lit.

Jason ouvre le spectacle en disséquant la terrible perte de Chicago contre Baltimore. Une gestion de l’horloge plus discutable et une planification de jeu suspecte ont les Bears assis à 3-7. Jason se demande si les choses vont jamais changer à Halas Hall (0:10). La maladie de Lamar Jackson nous a amenés à nous demander : « Quelle est votre histoire la plus folle d’interruption de travail ? » Vos réponses n’ont pas déçu (21h00). Les Bulls continuent d’impressionner, alors qu’ils se situent à 12-5 au sommet de la Conférence Est, après une grosse victoire à domicile contre les Knicks dimanche soir (35:30). Jason souligne que Zach LaVine joue un bon basket-ball tout en luttant contre sa blessure au pouce, et comment les Bulls ont amélioré leur jeu du côté défensif.

Hôte : Jason Goff

Producteurs : Steve Ceruti, Chris Tannehill et Jessie Lopez

S’abonner: Spotify