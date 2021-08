Les ours de SOL/USD suppriment les taureaux à 70 $ après avoir testé la barre des 80 $ Crypto new media

TL;Répartition DR

L’analyse des prix Solana d’aujourd’hui est baissière après une baisse drastique de 5,39 % du SOL/USD échangé dans une fourchette quotidienne de 73,5 $ à 75,7 $.

L’analyse des prix Solana d’aujourd’hui est baissière après un retracement drastique de 5,39 % pendant la nuit jusqu’à la barre des 74,751 $. Solana a été rejeté au plus haut intrajournalier de 75,76 $, alors que les taureaux consolidaient leur élan pour leur objectif supérieur de 100 $. On s’attend à une légère baisse jusqu’à la barre des 70$, où les acheteurs espèrent accumuler plus de volumes et consolider fortement. Pendant ce temps, les acheteurs défendront fermement la région des 70 $ et contreront toute faiblesse baissière qui pourrait tirer le prix vers le sommet historique d’avant août à 58 $.

Mouvement des prix de Solana au cours des dernières 24 heures : supportera-t-il la rupture du support de 70 $ ?

Selon notre analyse de prix Solana, SOL/USD s’échangeait dans une fourchette quotidienne de 73,5 $ à 75,7 $. Une fourchette si étroite suggérant une faible volatilité sur le graphique journalier. Le volume des transactions de Solana a fait face à une chute de 40,40% pour atteindre un total de 1,8 milliard de dollars. La capitalisation boursière totale s’élève à 21,7 milliards de dollars après une baisse de 4,95 % au cours des dernières 24 heures.

Analyse des prix de Solana en 4 heures : Solana cible 100 $ s’il parvient à renverser un support de 70 $

Sur l’analyse des prix Solana de 4 heures, SOL/USD se négocie à la hausse alors que les haussiers tentent d’overturn un canal descendant qui a fait passer le prix du plus haut quotidien à 75,76 $ à 74 $. Les taureaux ont les yeux rivés sur l’objectif supérieur de 80,00 $ et travaillent contre la montre pour consolider plus d’élan et y arriver le plus tôt possible.

Les taureaux semblent persistants à établir un nouveau sommet sur le graphique de 24 heures, mais leurs tentatives sont rencontrées par des traders à but lucratif près de 75 $.

L’action des prix de Solana a connu de fortes tendances haussières au cours des 2 derniers mois et reste la seule pièce la moins affectée par le marché baissier. Le 13 août, SOL/USD a franchi la résistance de la ligne de cou à 44 $ et a atteint un sommet dans la région des 70 $. Les taureaux espèrent renverser le solide support de 70 $ et grimper à 100 $.

Conclusion de l’analyse des prix de Solana

L’analyse des prix de Solana est baissière car une forte baisse a été observée hier et le prix du marché se négocie actuellement tout près du précédent sommet de 73,4 $. Par conséquent, nous nous attendons à ce que SOL/USD retrace plus bas plus tard dans la journée et cible ensuite la barre des 70 $.

