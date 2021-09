Les ours FIL prennent les commandes en dessous de la barre des 86 $

in

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Filecoin montre que le FIL/USD a baissé en dessous de 86 $. Filecoin est susceptible de retracer davantage pour établir un plus bas plus élevé.

L’analyse des prix de Filecoin est baissière aujourd’hui, car le marché est revenu en dessous de la résistance de 86 $ après avoir atteint un sommet légèrement plus élevé. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le FIL/USD connaisse une nouvelle baisse au cours des prochaines 24 heures et établisse un nouveau plus bas plus élevé.

Le marché des crypto-monnaies s’est échangé avec de légères pertes au cours des dernières 24 heures. Bitcoin a connu une baisse de 0,52%, tandis qu’Ethereum a gagné 4,26%. Pendant ce temps, Avalanche (AVAX) est le plus performant, avec un gain de 21%.

Mouvement du prix Filecoin au cours des dernières 24 heures: Filecoin commence à retracer en dessous de 86 $

Le FIL/USD s’est échangé dans une fourchette de 82,51 $ à 90,59 $, indiquant une forte volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a augmenté de 11,27% et s’élève à 1,62 milliard de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 9 milliards de dollars, plaçant la pièce à la 22e place au total.

Graphique FIL/USD sur 4 heures : FIL semble-t-il fixer un plus bas plus haut ?

Sur le graphique de 4 heures, l’action des prix Filecoin continue de baisser au cours des dernières heures alors que les ours cherchent à fixer un plus bas plus élevé.

Graphique FIL/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix Filecoin s’est négociée avec une forte volatilité au cours des dernières semaines. Après une forte remontée vers la résistance de 120 $ initialement, avec un gain de 70 pour cent, aucune autre hausse n’a pu être atteinte le 7 septembre.

Le FIL/USD a connu un fort retournement vers la zone de support de 70 $ à 75 $ au cours des 24 heures suivantes. À partir de là, FIL a rebondi à 94 $ et a effectué le deuxième nouveau test de la zone de support.

Lundi, le prix du Filecoin est à nouveau passé sous le support de 75 $, avec l’apparition d’une pression d’achat immédiate. Cette évolution de l’action des prix a entraîné une forte hausse hier, avec un plus haut local plus élevé fixé à 90 $. Depuis lors, FIL/USD a retracé et est revenu en dessous du support de 86 $.

Analyse du prix des pièces de monnaie : conclusion

L’analyse des prix de Filecoin est baissière pour aujourd’hui, comme nous l’avons vu se vendre aujourd’hui, le prix du marché revenant en dessous du support de 86 $. Par conséquent, nous nous attendons à voir une nouvelle baisse du FIL/USD plus tard dans la journée, avec un plus bas plus élevé cette semaine.

