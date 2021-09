Les ours ont l’intention d’épingler le prix du Bitcoin en dessous de 43 000 $ jusqu’à l’expiration de 700 millions de dollars de vendredi

Bitcoin (BTC) se négocie selon une tendance décroissante depuis le fort rejet de 53 000 $ survenu le 7 septembre, et la liquidation des contrats à terme de 3,4 milliards de dollars ainsi que l’interdiction par la Chine du commerce de crypto semblent avoir gravement affecté le moral des commerçants.

Ajoutant au sentiment négatif, les principaux échanges de crypto comme Binance et Huobi ont interrompu certains services en Chine continentale, et certains des plus grands pools miniers d’Ethereum, comme Sparkpool et BeePool ont été contraints de fermer complètement.

Prix ​​du Bitcoin en USD sur Coinbase. Source : TradingView

Sur la base du graphique ci-dessus, il est possible de comprendre pourquoi les acheteurs ont placé 80% de leurs paris à 44 000 $ ou plus. Cependant, les deux dernières semaines ont définitivement fait perdre de la valeur à ces options d’achat (achat).

Le 25 septembre, la Banque populaire de Chine (PBoC) a interdit à l’échelle nationale les entreprises de cryptographie et interdit aux entreprises de fournir des transactions et des services financiers aux acteurs du marché. La nouvelle a déclenché une baisse de 8% du prix de Bitcoin ainsi qu’un recul plus large des altcoins.

Le sentiment baissier a été confirmé après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a exprimé son soutien à la crypto-monnaie lors de la Code Conference en Californie.

Musc a dit :

“Il n’est pas possible, je pense, de détruire la crypto, mais il est possible pour les gouvernements de ralentir sa progression.”

Si nous avions été dans un marché neutre à haussier, ces remarques auraient probablement inversé la tendance négative. Par exemple, le 21 juillet, Elon Musk a déclaré que Bitcoin avait déjà atteint sa référence en matière d’énergie renouvelable. En conséquence, le prix du Bitcoin, qui avait précédemment chuté de 12% en dix jours, a inversé la tendance et a augmenté de 35% au cours des dix prochains jours.

L’expiration du 1er octobre sera un test de force pour les taureaux, car tout prix inférieur à 42 000 $ signifie un bain de sang avec une domination absolue des options de vente (vente).

Les options Bitcoin regroupent les intérêts ouverts pour le 1er octobre. Source : Bybt.com

Initialement, les instruments neutres à haussiers de 285 millions de dollars dominaient l’expiration hebdomadaire de 21% par rapport aux options de vente (vente) de 320 millions de dollars.

Cependant, le ratio call-to-put de 1,21 est trompeur car l’optimisme excessif observé chez les taureaux pourrait anéantir la plupart de leurs paris si le prix du Bitcoin reste inférieur à 43 000 $ à 8h00 UTC vendredi.

Après tout, à quoi sert un droit d’acquérir du Bitcoin à 50 000 $ s’il se négocie en dessous de ce prix ?

Les ours ont également été pris par surprise

Soixante-six pour cent des options de vente, où l’acheteur détient le droit de vendre Bitcoin à un prix préétabli, ont été placées à 42 000 $ ou moins. Ces instruments neutres à baissiers deviendront sans valeur si Bitcoin se négocie au-dessus de ce prix vendredi matin.

Vous trouverez ci-dessous les quatre scénarios les plus probables qui tiennent compte des niveaux de prix actuels. Le déséquilibre en faveur de chaque côté représente le profit potentiel de l’expiration.

Les données montrent combien de contrats seront disponibles vendredi, en fonction du prix d’expiration.

Entre 40 000 $ et 41 000 $ : 110 appels contre 4 470 options de vente. Le résultat net est de 175 millions de dollars en faveur des instruments de vente (bear) protecteurs.

Entre 41 000 $ et 43 000 $ : 640 appels contre 4 000 options de vente. Le résultat net continue de favoriser les ours de 140 millions de dollars.

Entre 43 000 $ et 45 000 $ : 1 780 appels contre 2 070 options de vente. Le résultat net est équilibré entre les ours et les taureaux.

Au-dessus de 45 000 $ : 2 530 appels contre 1 090 options de vente. Le résultat net se déplace en faveur des taureaux de 65 millions de dollars.

Cette estimation brute considère les options d’achat (achat) utilisées dans les stratégies haussières et les options de vente (vente) exclusivement dans les transactions neutres à baissières. Malheureusement, la vraie vie n’est pas si simple car il est possible que des stratégies d’investissement plus complexes soient déployées.

Par exemple, un commerçant aurait pu vendre une option de vente, obtenant ainsi une exposition positive au Bitcoin au-dessus d’un prix spécifique. Par conséquent, il n’y a pas de moyen facile d’estimer cet effet, donc la simple analyse ci-dessus est une bonne estimation.

Dans l’état actuel des choses, les ours ont un contrôle absolu sur l’expiration du 1er octobre et ils ont quelques bonnes raisons de continuer à faire pression sur le prix en dessous de 43 000 $.

À moins qu’une pression d’achat inattendue ne se manifeste au cours des 12 prochaines heures, le montant de capital nécessaire aux taureaux pour forcer le marché au-dessus du seuil de 45 000 $ semble immense et injustifié.

D’un autre côté, les ours ont besoin d’une variation de prix négative de 5% qui amène le BTC en dessous de 41 000 $ pour augmenter leur avance de 35 millions de dollars. Donc, ce mouvement montre également peu de retour pour la quantité d’effort requis.

Le seul espoir du taureau réside dans des nouvelles positives surprises pour le prix du Bitcoin avant le 1er octobre à 8h00 UTC. Si une action sensée doit se produire, elle aura probablement lieu pendant le week-end, lorsqu’il y a moins de flux actif.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.