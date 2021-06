Les ours peuvent-ils forcer Michael Saylor à vendre son Bitcoin ? Analyste de la théorie du taureau partagé

Comparer

En mai, un prétendu “initié” a affirmé qu’un groupe de baleines Bitcoin tentait de liquider un certain nombre de positions d’un grand acteur. Justin Sun, fondateur de la blockchain TRON, et Michael Saylor, PDG de la société de logiciels MicroStrategy, étaient les deux principales cibles suspectées.

La rumeur s’est répandue lorsque Saylor a annoncé de nouveaux achats de BTC et a émis plus de dette pour que la société étende ses avoirs en BTC. Comme indiqué récemment, la société utilisera 1,6 milliard de dollars obtenus via un instrument de dette pour acheter plus de Bitcoin.

La crypto-monnaie perdant plus de 50% de sa valeur en plus d’un mois, beaucoup se demandent ce qui se passera si les tendances baissières se poursuivent, la position de MicroStrategy sera-t-elle compromise ?

L’analyste anonyme “degentrading” s’est adressé à ce “Saylor Fud” et assure que la situation du cadre et de son entreprise “n’est pas si grave”. L’analyste a dit :

La dernière émission obligataire n’aura que des garanties de premier rang dans le BTC que vous prévoyez d’accumuler sur le produit de cette émission. IE : Même si cette offre de 400 M ne soutient pas le marché et qu’il y a liquidation, les 92 079 BTC détenus ne seront PAS en danger.

L’analyste a approfondi la structure du capital de MicroStrategy. La société a 2 obligations en circulation qui arriveront à échéance en 2025 et 2027. Le premier a une participation de 0,75% et l’autre n’en a pas, comme on le voit ci-dessous.

Source : Dégentrading (@hodlKRYPTONITE)

MicroStrategy vendra-t-il ses bitcoins (BTC) ?

L’éditeur de logiciels doit payer environ 5 millions de dollars par an en intérêts sur ses dettes. Comme l’a conclu l’analyste, MicroStrategy génère environ 50 millions de dollars de bénéfice net par an. En théorie, l’entreprise peut payer ses engagements financiers.

Cela signifie que d’ici 2025 au moins, Saylor NE PEUT PAS être liquidé tant qu’il paie les intérêts sur l’obligation à 0,75% 2025.

D’autres utilisateurs affirment que Michael Saylor pourrait être contraint de quitter son poste de PDG. L’entreprise pourrait alors vendre son Bitcoin, en cas de crash majeur du marché de la cryptographie. Avec plus de 90 000 BTC dans sa trésorerie, cela créerait une pression de vente suffisante pour faire baisser davantage le prix du BTC.

Cependant, Saylor détient 25% de l’entreprise et 72% des actions avec 10 fois le droit de vote, comme l’a constaté l’analyste : “Saylor NE PEUT être forcé par personne à vendre.”

Degentrading est parvenu à trois conclusions importantes. Premièrement, la dette la plus récente acquise par MicroStrategy n’aura pas d’effet sur votre avoir global en Bitcoin ; la société ne peut pas être démis de ses fonctions. Deuxièmement, le taux d’intérêt est trop bas pour mettre l’entreprise en danger.

Enfin, Saylor a suffisamment de contrôle sur le conseil, en raison de son pouvoir de vote élevé, pour maintenir son poste de PDG et maintenir son BTC.

Comme le montre le graphique ci-dessous, l’action MicroStrategy (MSTR) était autrefois évaluée à 3 000 $ en 2000. À la fin de cette année, la société a perdu 99,6 % de sa valeur jusqu’à son annonce de l’achat de BTC en 2020. .

Source : Dégentrading (@hodlKRYPTONITE)

Pendant plus de deux décennies, comme l’a dit l’analyste, Saylor a occupé son poste. La récente baisse du prix du Bitcoin n’est rien de plus qu’un “bosse” dans l’histoire de l’exécutif avec le marché.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 36 553 $ avec des gains sur les délais inférieurs, mais de grosses pertes sur les graphiques à 2 semaines et à 30 jours.

BTC avec un élan haussier sur le graphique en 24 heures Source : BTCUSD Tradingview