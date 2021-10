Les ours polaires pourraient disparaître d’ici 2100 si les émissions ne sont pas contrôlées, selon une nouvelle étude

L’étude prévoit que certains ours polaires, phoques et autres créatures pourraient survivre dans le scénario de faibles émissions. (.)

Le rétrécissement de la banquise arctique en été pourrait entraîner la disparition des ours polaires et des phoques d’ici 2100, a prévenu une nouvelle étude.

Le rétrécissement de la banquise estivale est une préoccupation à long terme, car les espèces en dépendent pour leur survie. Selon la nouvelle étude publiée dans la revue Earth’s Future, si les émissions de carbone restent aux niveaux actuels, la glace estivale disparaîtra complètement d’ici 2100.

Glace et vie

La majeure partie de la surface de l’océan Arctique gèle en hiver et les scientifiques prévoient que cela se poursuivra dans un avenir prévisible, même si le climat se réchauffe. Lorsque la glace fond en été, les courants et le vent la transportent sur de grandes distances – même dans l’Atlantique Nord, mais souvent dans les confins de l’Arctique, le long des îles canadiennes et du Groenland.

Cela crée un écosystème marin. Les algues qui fleurissent sur la glace arctique nourrissent de minuscules animaux. Les poissons, à leur tour, se nourrissent de ces animaux, les phoques se nourrissent des poissons, tandis que les ours polaires, qui se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire, se nourrissent ensuite des phoques. La topographie irrégulière aide également les phoques à établir des repaires, tandis que les ours polaires résident dans les grottes de glace pendant l’hiver.

Cependant, avec le réchauffement climatique, la banquise estivale rétrécit rapidement et a maintenant une superficie inférieure à la moitié de celle qu’elle avait au début des années 1980.

Les résultats

L’étude a couvert une vaste région de 1 million de kilomètres carrés au nord des côtes de l’archipel canadien et du Groenland. La glace de mer est traditionnellement la plus épaisse toute l’année dans cette région et, par conséquent, la plus résistante.

Les chercheurs ont examiné deux scénarios : optimiste (si les émissions de carbone sont vérifiées) et pessimiste (si les émissions continuent). La glace d’été dans la région s’amincira considérablement d’ici 2050. Selon le scénario optimiste de l’étude, une partie de la glace d’été pourrait persister indéfiniment. Dans le scénario pessimiste, cependant, la glace estivale disparaîtrait complètement d’ici la fin du siècle.

Dans le scénario à faibles émissions ou optimiste, la glace du centre de l’Arctique disparaîtra également d’ici le milieu du siècle. La glace estivale formée localement continuera de persister dans la dernière zone de glace, mais n’aura qu’un mètre d’épaisseur.

Les implications

L’étude prévoit que certains ours polaires, phoques et autres créatures pourraient survivre dans le scénario de faibles émissions. Ces espèces existent dans des conditions estivales similaires le long de certaines parties de la baie d’Hudson et de l’ouest de l’Alaska.

Cependant, dans le scénario d’émissions plus élevées, même la glace formée localement disparaîtra complètement au cours des étés d’ici 2100. Sans glace estivale, les écosystèmes dépendants de la glace périront.

Le chercheur principal Robert Newton, co-auteur de l’étude, a déclaré à la Climate School de l’Université Columbia que si la glace toute l’année disparaissait, les écosystèmes dépendants de la glace s’effondreraient complètement et quelque chose de nouveau commencerait.

Il a ajouté que de nouvelles choses émergeraient, mais que les nouvelles créatures pourraient mettre un certain temps à envahir.

Newton a déclaré que les poissons et les algues pourraient remonter de l’Atlantique Nord, mais il n’était pas clair s’ils pourraient survivre toute l’année.

