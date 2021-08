Les ours provoquent un recul du BNB dans la région de 450 $, la pièce se rétablira-t-elle? ⋆ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Binance Coin d’aujourd’hui est baissière après un retracement de 4,56% au cours des dernières 24 heures. Le BNB/USD s’est négocié dans une fourchette quotidienne de 448 $ à 465 $. L’action des prix de Binance Coin a connu des tendances haussières au cours des 4 dernières semaines jusqu’à dimanche soir.

L’analyse des prix de Binance Coin est baissière sur le graphique journalier après avoir subi un retracement de 4,56% à la barre des 448 $ suite à une forte pression de vente. La pièce a commencé un chemin de retracement dimanche soir et lundi matin, les taureaux avaient perdu le contrôle du marché et la pièce est tombée dans la région de 477 $. Nous nous attendons à enregistrer plus de pertes dans la journée, car les vendeurs maintiennent plus d’élan pour empêcher fortement de nouvelles hausses.

Mouvement du prix de Binance Coin au cours des dernières 24 heures : les taureaux franchiront-ils la résistance à 459 $ ?

Selon notre analyse des prix des chandeliers Binance sur 24 heures, le BNB/USD s’est négocié dans une fourchette quotidienne de 448 $ à 465 $. La longueur modérée suggère que la volatilité est modérément répartie sur le graphique journalier. Pendant ce temps, le volume des transactions du jeton d’échange a fait face à une augmentation de 28,40% pour atteindre un total de 2,15 milliards de dollars. La capitalisation boursière totale s’élève à 77,7 milliards de dollars après une baisse de 3,28% au cours des dernières 24 heures. BNB se classe à la quatrième place par capitalisation boursière.

Analyse du prix des pièces de monnaie Binance en 4 heures: les taureaux visent 460 $

Sur l’analyse des prix de Binance Coin en 4 heures, la paire BNB/USD se négocie à la hausse alors que les taureaux tentent de franchir une nouvelle fois la région des 460 $.

Les acheteurs se concentrent sur le dépassement de la dynamique baissière qui tire l’action des prix de Binance Coin vers le sommet de 430 $ de début août. Les taureaux semblent persistants à établir un plus bas sur le graphique de 24 heures, mais un combat de remorqueur a assuré une résistance proche de 459 $.

Source : Tradingview

L’action des prix de Binance Coin a exercé une forte pression d’achat au cours du mois dernier. Cela s’est produit après que la pièce a connu un creux rapide en juin à la barre des 234 $ avant de se redresser d’environ 230 % pour atteindre la barrière psychologique à 500 $.

Conclusion de l’analyse du prix de Binance Coin

L’analyse des prix de Binance Coin est haussière car une forte reprise a été observée hier, et le prix du marché se négocie actuellement tout près de la barre des 487 $. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le BNB/USD augmente plus tard dans la journée et visons ensuite la barre des 495 $. En attendant que le BNB/USD aille plus loin, lisez nos articles sur les échanges décentralisés, NFT Marketplace et Bitcoin Futures

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.

Lien source