Les ours ramènent EOS à 4,93 $ alors que les taureaux attendent la clarté des tendances Crypto new media

L’analyse des prix EOS montre que les niveaux de prix sont à la baisse aujourd’hui. La valeur de la pièce a été abaissée à 4,93 $ dans les dernières mises à jour. Les ours retrouvent leur suprématie après une avance haussière.

L’analyse des prix EOS montre une dynamique baissière en cours, car les niveaux de prix baissent également. Les dernières heures ont été favorables aux taureaux, mais la mise à jour la plus récente informe de la suprématie baissière.

Le prix a baissé au niveau de 4,93 $, ce qui marque une grande différence dans la tendance. Pourtant, le prix n’a pas atteint ses limites critiques et est toujours au-dessus du niveau de support qui est de 4,67 $.

Graphique des prix EOS à 1 jour: les ours rachètent leur supériorité après que les taureaux tentent de prendre la tête

Le graphique des prix sur 1 jour montrant les valeurs des crypto-monnaies devient baissier, après de légers retracements du côté haussier au cours des derniers jours. La tendance d’aujourd’hui est baissière, car le prix diminue progressivement et s’est abaissé à 4,93 $.

La moyenne mobile (MA) dans le graphique sur 1 jour est de 5,21 $, ce qui est relativement à un niveau plus élevé par rapport à la valeur du prix d’aujourd’hui. La volatilité diminue également, ce qui est certainement un signe positif pour l’avenir.

Tableau des prix EOS/USD 1 jour. Source : TradingView

Au fur et à mesure que les bandes de Bollinger se rétrécissent, les valeurs ont atteint les chiffres suivants; la valeur supérieure est de 5,81 $ et la valeur inférieure est de 4,45 $. L’indice de force relative (RSI) reste un indicateur important, et il est également confronté à une chute à 51.

Analyse des prix EOS : élan baissier sur la perte, les niveaux de prix continuent de baisser

Le graphique d’analyse des prix EOS de 4 heures montrant la progression de la crypto-monnaie est fortement baissier, et les baissiers devraient encore baisser la valeur de la pièce. Le prix a considérablement diminué à 4,93 $ et la ligne de tendance à court terme évolue également dans le sens descendant.

La moyenne mobile est essentielle pour prédire les tendances futures, et elle est juste au-dessus du prix à 4,95 $. La volatilité diminue et on peut s’attendre à ce que l’avenir apporte un support pour la crypto-monnaie.

Tableau des prix EOS/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Les bandes de Bollinger s’élèvent en moyenne à 4,95 $, tandis que sa bande supérieure a atteint la valeur de 5,23 $ et sa bande inférieure a atteint 4,67 $. Le score RSI diminue également progressivement et est tombé à 45 dans le graphique des prix de 4 heures.

Graphique des indicateurs techniques EOS/USD. Source : TradingView

Le graphique des indicateurs techniques EOS/USD montre une tendance neutre, car la pression des acheteurs et des vendeurs a presque été équivalente. Il y a un total de neuf indicateurs présents à la position d’achat, neuf au neutre, et les huit indicateurs restants sont au point de vente.

Les moyennes mobiles montrent un signal d’achat, car les taureaux règnent depuis quelques jours. Selon l’analyse des prix EOS, six indicateurs sont présents à la position de vente, un au neutre et huit indicateurs sont présents à la position d’achat.

Les oscillateurs affichent également des signaux neutres, et huit oscillateurs sont présents du côté neutre, deux du côté vendeur et le 1 oscillateur restant est du côté acheteur.

Conclusion de l’analyse des prix EOS

L’analyse des prix EOS 1 jour et 4 heures montre que la dynamique baissière s’intensifie progressivement. Après que la grève haussière s’est produite au cours des dernières heures, les baissiers ont de nouveau assuré leur avance alors que le prix a baissé à 4,93 $.

Il existe une possibilité imminente que les ours continuent de dominer les graphiques des prix et prennent le prix même en dessous de son niveau de support actuel, c’est-à-dire 4,67. Mais, si de plus en plus d’acheteurs décident d’approcher le marché, la suprématie baissière pourrait également être renversée.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.