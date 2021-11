Les ours Solana n’ont pas encore fini de jouer avec

Je déteste te dire que je te l’avais dit. (Quand cela vient à Solana (CCC :SOL-USD), certes, je ne l’ai pas fait). Mais à d’autres égards, l’avertissement était en place. Aujourd’hui, il existe des « ordres directs » pour s’abstenir d’acheter du SOL. Laissez-moi expliquer.

Source : Shutterstock

Après une période d’esprit animal haussier pour la plupart sans relâche dans les crypto-monnaies, un risque largement absent a été réintroduit sur le marché des actifs numériques.

Bitcoin (CCC :BTC-USD) rallye de plus de 75 % depuis fin septembre ou Ethereum (CCC :ETH-USD) ont bondi de plus de 80% ont vu les valorisations des deux plus gros actifs du marché de la cryptographie diminuer de 13% à 14%.

Et les corrections depuis les sommets de la semaine précédente ont laissé certains taureaux BTC et ETH panser leurs blessures jusqu’à 18% à 19%, respectivement. Cela pourrait-il empirer ? Certainement.

Un coup d’œil sur le marché de la cryptographie

Un billet vert qui se renforce peut trouver des renforts dans les prochains jours si l’histoire est un indicateur. Pour certains, cela pourrait inclure des baisses qui sont maintenant sur le point de signaler des marchés baissiers. C’est selon les techniciens qui attribuent 20% comme ligne dans le sable avertissant que la fête est terminée.

D’autres indications baissières semblaient être en place il y a une semaine. Néanmoins, ce canari nous amène à la pièce de monnaie de Solana.

SOL a perdu 28% malgré ses fonctionnalités dites «Ethereum Killer» qui promettent de bouleverser le champion incontesté du marché Dapp (application décentralisée) et jeton non fongible (NFT).

Les contrats intelligents plus rapides et plus productifs de Solana ont apparemment été un succès auprès des développeurs. Mais sans équivoque, la pièce SOL a été un véhicule très populaire pour les commerçants à acheter.

Bien que BTC et ETH se soient bien comportés en 2021, des rendements encore intacts de près de 100 % et 450%, respectivement, semblent conçus pour les veuves et les orphelins par rapport au gain stupéfiant de Solana de plus de 12 930 %.

Pour être juste, les premiers cent pour cent de la pièce SOL pourraient être considérés comme une astuce de salon un peu comme une action nano-cap à un chiffre sans nom, qui trouve soudainement la faveur. Semble familier? Pense Reddit.

Mais ne vous y trompez pas, Solana est beaucoup plus grand que ce cirque mème à d’autres égards.

La capitalisation boursière de 60 milliards de dollars d’aujourd’hui place SOL au même niveau que des sociétés à grande capitalisation comme Lululemon (NASDAQ :LULU), UBS (NYSE :UBS), Nio (NYSE :NIO) et FouleGrève (NASDAQ :CRWD) entre autres.

Le rallye de vitesse de distorsion fait également de Solana la sixième pièce la plus précieuse dans un univers de plus de 13 500 actifs numériques. Mais je vais être honnête, aujourd’hui ce type d’autorité est une arme à double tranchant. Et il n’a pas fini d’éviscérer certains des excès évidents et inconscients encore intégrés dans la pièce SOL.

Étudier le tableau des prix de Solana

Source : Graphiques par TradingView

À moins que vous ne soyez un collectionneur improbable de NFT, un développeur moins probable de Dapps ou que vous ayez déverrouillé une utilisation réelle de Solana autre que comme véhicule commercial, un marché haussier ensoleillé s’est installé sur la pièce SOL.

À l’heure actuelle, la lecture directe du tableau des prix mensuels de Solana est le défi de la pièce d’une tendance à la hausse coincée entre deux niveaux de Fibonacci datant de son plus bas de septembre.

À son tour, acheter des pièces SOL en cas de faiblesse alors que le support est testé peut sembler raisonnable.

Et remarquez mes mots, s’il y a un rebond de quelques à quelques points de pourcentage, les experts avec la queue serrée seront en force de vous mettre à jour avec «le bas» peu de temps après le fait. Mais cela fait partie d’un problème toujours en suspens et plus important auquel fait face la pièce SOL. La peur de passer à côté.

Il existe de nombreux précédents historiques selon lesquels la correction ordinaire de 28 % d’aujourd’hui se transformera en un cycle baissier plus important, comme c’est souvent le cas, les actifs à risque étant présentés comme la prochaine grande chose.

Pour le moment, ma meilleure estimation technique est que la zone entre 140 $ et 170 $ est celle où un éventuel plus bas plus significatif peut être fabriqué sur le graphique hebdomadaire, puis mensuel.

Pourtant, je n’écarterais pas non plus la possibilité de 100 $ à 115 $ en pièce SOL avant que tout ne soit dit et fait. En fin de compte, les cycles baissiers de cette ampleur sont plus fréquents que ce que les haussiers désireux de poursuivre sur la lancée leur attribuent.

Et, aujourd’hui, avec SOL au début de la session, une cacophonie haussière à coup sûr de victoire prématurée de la foule du FOMO doit être intelligemment étouffée et évitée.

À la date de publication, Chris Tyler détient (directement ou indirectement) des positions dans Grayscale Bitcoin et Ethereum Trusts (GBTC, ETCG et ETHE). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.