Les ours s’opposent aux taureaux à 1 789 $, nouvelle déclinaison envisagée – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Analyse hebdomadaire des prix de l’or – 16 octobre

Marché XAUUSD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 1 789 $, 1 830 $, 1 873 $

Niveaux d’assistance : 1 750 $, 1 717 $, 1 680 $

XAUUSD Tendance à long terme : haussière

L’or est haussier sur les perspectives à long terme. L’or a entamé un mouvement haussier le 30 septembre au niveau de support de 1 717 $. Une bougie engloutissante haussière formée a déclenché le mouvement haussier. Il augmente et brise le niveau de 1 750 $ qui s’étend jusqu’à 1 750 $. Il y a eu une fausse cassure au niveau. Le rapport des ventes au détail de base aux États-Unis du 15 octobre a favorisé le dollar américain et a fait chuter le prix de l’or vers le niveau de 1 750 $.

L’EMA de 9 périodes reste au-dessus de l’EMA de 21 périodes et l’or se négocie au-dessus des deux EMA en contact étroit, ce qui indique que les baissiers prévalent sur le marché de l’or avant la fermeture hebdomadaire du marché. Le prix de l’or peut baisser davantage si l’élan des ours augmente, il peut pousser le prix au niveau de 1 750 $ et en dessous du niveau de support mentionné ci-dessus se trouvent des niveaux de support de 1 717 $ et 1 680 $. Si le niveau de support dynamique reste inchangé, le prix peut reprendre son mouvement haussier vers le niveau de résistance de 1 789 $, et il peut augmenter à 1 830 $ et 1 873 $.

XAUUSD Tendance à moyen terme : baissière

L’or est sur le mouvement baissier sur le graphique en données de 4 heures. Les deux dernières semaines, le prix est sorti du mode de consolidation lors des rapports sur la masse salariale non agricole aux États-Unis. Il s’est rallié au niveau de résistance de 1 789 $. Les baissiers ont interrompu le mouvement haussier dans la zone de 1 789 $ et ont ramené le prix au bas niveau précédent.

Le prix se négocie en dessous des 9 périodes EMA et 21 périodes EMA comme indication d’un marché baissier. La période de l’indice de force relative 14 est à 40 niveaux avec la ligne de signal pointant vers le bas pour indiquer le signal de vente.