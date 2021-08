Les ours tirent GRT en dessous de 0,901 $ au milieu des hausses de prix en dents de scie Crypto new media

TL;Répartition DR

L’analyse des prix du graphique montre que les ours ont réussi à faire baisser les prix. Une baisse de 4,66 pour cent est observée dans les prix aujourd’hui. Les taureaux s’efforcent de préserver le support de 0,855 $.

L’analyse des prix du Graph révèle un changement de direction significatif dans la tendance à la hausse des prix. Depuis le début du mois d’août 2021, le prix a atteint 1,07 $, mais les ours ont réussi à briser l’élan et le GRT/USD a perdu 10,27% de sa valeur la semaine dernière.

Comme l’analyse hebdomadaire est principalement baissière, cependant, les chances d’un mouvement haussier existent toujours car la volatilité globale diminue pour la crypto-monnaie, et les taureaux sont à nouveau en tête au moment de la rédaction.

Graphique des prix GRT/USD sur 1 jour : attitude baissière évidente alors que le prix tombe à 0,901 $

Dans le graphique d’analyse des prix The Graph sur 24 heures, les taureaux et les ours tentent de rivaliser en créant une tendance de prix yoyo, mais les ours définissent clairement la direction, comme en témoignent davantage de chandeliers rouges ces derniers jours.

Le prix est de 0,901 $ avec un niveau de support de 0,855 $, que les taureaux s’efforcent de préserver. La moyenne mobile (MA) est toujours au-dessus du niveau de prix à 0,951 $, un signe positif pour la crypto.

Tableau des prix GRT/USD à 1 jour. Source : vue de négociation

Les bandes de Bollinger sont un indicateur essentiel pour déterminer l’avenir d’un actif cryptographique. La bande supérieure de Bollinger est à 1,072 $ et la bande inférieure à 0,759 $, tandis que la moyenne des bandes de Bollinger est à 0,915 $, ce qui est encore une fois un bon signe pour GRT/USD.

Comme on peut le voir, la volatilité diminue globalement. L’indice de force relative (RSI) est légèrement en baisse et affiche une valeur de 53,36.

L’analyse des prix du graphique : les taureaux tentent d’empêcher le support à 0,90 $

Le graphique des prix sur 4 heures GRT/USD fait état d’un mouvement de prix haussier lent mais constant au cours des dernières heures. Bien que les ours aient entraîné le prix vers le bas, la faible volatilité limitante et l’augmentation horaire du score de l’indice de force relative (RSI) semblent profiter aux taureaux.

Le prix des crypto-actifs augmente lentement mais augmente à nouveau. La résistance présente à la valeur de 0,943 $ peut être dépassée si les investisseurs sont entrés en nombre important, comme le montre l’indice de force relative (RSI), qui est de 46,2 et augmente avec le temps.

Graphique des prix GRT/USD sur 4 heures, Source : Tradingview

Les valeurs des bandes de Bollinger sont les suivantes : la bande supérieure se situe à 0,942 $ et la bande inférieure à 0,853 $, tandis que la moyenne est de 0,900 $. La moyenne mobile (MA) est de 0,908 $. Les valeurs moyennes et mobiles des bandes de Bollinger sont supérieures au niveau de prix horaire GRT/USD actuel.

Graphique des indicateurs techniques GRT/USD. Source : Tradingview

En regardant les indicateurs techniques pour l’analyse des prix de The Graph, le tableau est le suivant : sur 26 indicateurs, 10 sont neutres et huit chacun sur les points d’achat et de vente, ce qui prouve le scénario mentionné ci-dessus : mouvement de prix en zigzag.

Alors que les moyennes mobiles reflètent une tendance légèrement haussière montrant huit signaux du côté acheteur et six du côté vendeur tandis qu’un est neutre. En parlant d’oscillateurs, seuls deux sont à la vente et zéro à l’achat, tandis que neuf sont neutres. En résumant les indicateurs techniques, la tendance générale est globalement neutre pour aujourd’hui.

La conclusion de l’analyse des prix de Graph

L’analyse des prix de Graph informe que malgré le lent mouvement haussier des dernières heures, la ligne de tendance baissière globale n’a pas tourné et le prix est inférieur à la marque de résistance de 0,943 $. Pourtant, les circonstances donnent un signal d’une éventuelle rupture de la résistance pourrait être possible.

Le score RSI croissant d’aujourd’hui de 46,19 montre également le sentiment du marché envers l’investissement en GRT/USD. Le mouvement haussier d’aujourd’hui pourrait s’avérer bénéfique pour les traders intraday.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.