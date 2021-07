Les ours tirent Sensex, Nifty plus bas à l’heure de la fin des échanges ; voici ce que les experts pensent de la session d’aujourd’hui

Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence et ont clôturé sur des gains. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence des actions nationales ont été dominés par les ours au cours de la dernière heure de négociation, forçant les principaux indices à clôturer dans le rouge. Le S&P BSE Sensex a glissé de 66 points ou 0,13% pour terminer à 52 586 points tandis que le Nifty 50 a perdu 15 points ou 0,10% pour clôturer à 15 763. La major pharmaceutique Sun Pharma a bondi de 10% après les résultats du premier trimestre, pour clôturer en tant que premier gagnant de Sensex, suivie du rallye de 7,11% de Tech Mahindra. Bajaj Finance, State Bank of India, Bajaj Finserv et Tata Steel ont été les principaux moteurs de l’indice. Les principales valeurs bancaires ont baissé dans le rouge. L’Inde VIX a glissé de 1,10%. Bank Nifty était en baisse dans le rouge, clôturant en baisse de 0,31% à 34 584 points. Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence et ont clôturé sur des gains.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities-

“La semaine a été volatile pour les traders, car les indices de référence ont fortement corrigé après une ouverture en sourdine. Cependant, une fois de plus, le Nifty/Sensex a connu un support proche des niveaux 15500/51900 et s’est rapidement inversé. Dans un proche avenir, le niveau 15720/52500 pourrait constituer un niveau de support solide pour les traders et en dessous de la même vague de correction devrait se poursuivre jusqu’à 15600/52000. D’un autre côté, le niveau 15900/53000 devrait être le niveau sacro-saint pour les taureaux, au-dessus de la même formation de tendance haussière pourrait se poursuivre jusqu’aux niveaux 15960-16050/53300-53550. Sur le front sectoriel, la texture suggère que les actions des métaux continueraient à surperformer à court terme. Toute correction à court terme serait utilisée pour ajouter des actions de métaux de qualité à moyen terme. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« S’appuyant sur les actions pharmaceutiques, d’engrais et automobiles, le marché intérieur a tenté de s’échanger positivement mais n’a pas réussi à maintenir les gains dans un contexte de faible tendance mondiale. L’inflation de la zone euro en juillet a atteint 2,2% en glissement annuel au-dessus de l’objectif de la Banque centrale européenne, impactant le marché européen et le marché chinois était également fragile. Les actions pharmaceutiques sont revenues à l’action, battant les premières inquiétudes concernant la faiblesse des résultats du premier trimestre, alors que le récent trimestre des grandes entreprises était en faveur des attentes du marché. Les stocks d’engrais étaient au centre de l’attention aujourd’hui, car les entreprises chinoises ont été invitées à suspendre leurs exportations afin d’assurer l’approvisionnement national »

Manish Hathiramani, négociateur d’indices exclusif et analyste technique, Deen Dayal Investments –

“L’indice devient nerveux à des niveaux plus élevés et aujourd’hui n’était pas différent. Chaque fois qu’il se rapproche du niveau de 15900, il fait face à des épisodes de pressions à la vente à la suite de quoi il fait demi-tour et s’effondre. Les supports à court et moyen terme se situent respectivement à 15600 et 15400 et tant qu’ils se maintiennent sur une base de clôture, la propension du marché continue d’être à la hausse. »

Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Choice Broking –

“Sur le plan technique, l’indice a formé une bougie marabozu baissière sur une période horaire qui indique une faiblesse pour le prochain jour de bourse. De plus, l’indice a clôturé en dessous de 50-HMA, ce qui indique une faiblesse pour la session à venir. L’indicateur MACD montre également un croisement négatif sur un graphique journalier qui indique une correction dans le compteur. À l’heure actuelle, le chouette a un support au niveau de 15500 tandis que la résistance se situe à 15900 niveaux. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

“Une session de trading très volatile aujourd’hui avec beaucoup d’action à travers les actions et les secteurs. Profit Booking a été vu dans les principaux pivots et dans les Midcaps de haute qualité pour effacer les gains de la journée. L’indice Pharma a cependant résisté à la tendance avec une hausse stellaire de 3,5% aujourd’hui menée par le grand garçon qui a affiché de bons chiffres pour le trimestre. Une journée de forte volatilité au milieu d’une multitude de bénéfices a en effet été le point culminant d’aujourd’hui. »

