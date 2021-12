Les ours trouvent un moyen de perdre en victoire et pourquoi les taureaux ne seront pas punks

Les Bears s’échappent de Seattle avec une victoire de 25-24, mais Jason explique pourquoi même au milieu d’une victoire acharnée, cette organisation parvient toujours à trouver un moyen de perdre (14:27). Les Bulls continuent de faire face aux problèmes de COVID alors que Billy Donovan et Lonzo Ball étaient dans des protocoles de santé et de sécurité, mais ont réussi à battre les Pacers 113-105. Une carte de visite des Bulls cette année a été les acteurs à la hauteur de l’occasion. Jason explique pourquoi cette équipe sera rarement dominée, même en sous-effectif (33:31). Nous ouvrons la ligne de messagerie vocale (773-359-3103) pour vos réactions au jeu Bears, vos idées d’échanges Bulls et d’éventuels candidats au coaching Bears (46:35).

Hôte : Jason Goff

Producteurs : Steve Ceruti, Chris Tannehill et Jessie Lopez

