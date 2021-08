Les ours veulent tirer le prix UNI/USD à l’EMA de 20 jours à 26 $ Crypto new media

TL;Répartition DR

L’analyse des prix Uniswap d’aujourd’hui est un UNI/USD baissier négocié dans une fourchette quotidienne de 27,5 $ à 28,5 $. UNI/USD complète la poignée d’une tasse avec un motif de poignée, avec le fond de la tasse à 26,30 $

L’analyse des prix Uniswap d’aujourd’hui est baissière après que la pièce a subi un retracement de 2,34 % au niveau de support de 28,126 $. L’action sur les prix Uniswap a été rejetée à 29,724 $ alors que les taureaux tentaient de franchir la barrière des 30 $. Nous nous attendons à ce que l’altcoin s’inverse vers la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours à 26,50 $. Une zone où les taureaux seront en mesure de consolider une force et une stabilité des prix suffisantes pour franchir une brèche grâce à des vendeurs à but lucratif près de 30 $.

Mouvement des prix Uniswap au cours des dernières 24 heures : faible volatilité ?

Selon notre analyse de prix Uniswap, UNI/USD s’échangeait dans une fourchette quotidienne de 27,5 $ à 28,5 $. Une fourchette si étroite suggérant une faible volatilité sur le graphique journalier. Le volume des transactions d’Uniswap a fait face à une chute de 9,40% pour atteindre un total de 400 millions de dollars. La capitalisation boursière totale s’élève à 17,7 milliards de dollars après une baisse de 1,35% au cours des dernières 24 heures.

Analyse des prix Uniswap de 4 heures: les taureaux visent 30 $

Sur l’analyse des prix Uniswap de 4 heures, UNI/USD complète la poignée d’une tasse avec motif de poignée, avec le fond de la tasse à 26,30 $ et la poignée déjà dirigée vers la région de 27 $. Les taureaux semblent persistants à établir un nouveau sommet sur le graphique de 24 heures, mais leur phase de consolidation fait face à une résistance massive des vendeurs autour de 28 $ et 29 $.

UNI/USD n’a pas connu un bon début de semaine après un retracement de 12% de 30 $ à 26 $.

Les ours agissent toujours contre le support supérieur niveaux et veulent constamment que le prix atteigne la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (26,50 $). Néanmoins, l’action des prix Uniswap a atteint un plus bas à l’EMA de 20 jours, et le marché de l’altcoin s’est consolidé au-dessus au cours des dernières 24 heures.

Pendant ce temps, les ours ont combattu tout mouvement supérieur à 30 $. Uniswap pourrait avoir besoin de plus de soutien de la part du marché au sens large pour maintenir son prix au-dessus de 30 $ si seuls les taureaux veulent atteindre 40 $ bientôt.

Conclusion de l’analyse des prix Uniswap

L’analyse des prix d’Uniswap est baissière car une forte baisse a été observée hier, et le prix du marché se négocie actuellement juste à côté du sommet précédent de 27,80 $. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’UNI/USD revienne à la baisse plus tard dans la journée et cible ensuite la barre des 26 $.

