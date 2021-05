Les Outriders ont frappé 3,5 millions de joueurs au cours de son premier mois

IP Outriders, le nouveau jeu de tir de butin de People Can Fly, a attiré plus de 3,5 millions de personnes au cours de son premier mois de vente.

Dans un communiqué de presse, l’éditeur Square Enix a déclaré que le jeu avait franchi cette étape entre son lancement le 1er avril et le 1er mai, notant également que le titre était “en passe de devenir la prochaine grande franchise de la société”.

«Avec plus de 3,5 millions de joueurs uniques, des temps de jeu moyens de plus de 30 heures et un engagement extrêmement élevé pour le jeu coopératif, nous et la formidable équipe de People Can Fly sommes ravis de ce succès initial», co-responsable de l’externe de Square Enix. a déclaré le studio Jon Brooke.

«Lancer une nouvelle adresse IP de jeu n’est jamais facile et nous restons très reconnaissants du soutien et des commentaires de la communauté – nous continuons à écouter attentivement et voulons assurer à tous que nous nous engageons à améliorer et améliorer l’expérience dans les semaines et les mois à venir. Nous sommes également impatients de développer les Outriders à l’avenir. »

Le jour de son lancement, Outriders a été joué par quelque 109,5k personnes simultanées sur Steam. Une démo du titre a également été téléchargée plus de deux millions de fois avant la sortie complète du jeu.

