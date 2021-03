Les Outriders pourraient bientôt toucher le Xbox Game Pass

Le compte Twitter officiel du Xbox Game Pass fait allusion à un nouveau jeu qui est censé être bientôt disponible, et il semble que ce soit le jeu de tir à la troisième personne de People Can Fly, Outriders.

Selon un courriel de la vice-présidente exécutive imaginaire, lieutenant des communications générales du jeu vidéo « Melissa McGamepass », « ce nouveau jeu a été confirmé et arrive officiellement au service. » Bien qu’il n’indique pas explicitement le nom du jeu, les références au «signal mystérieux» et à «l’anomalie» font parler d’Outriders.

Dans une histoire et une révélation mondiale des Outriders de février 2020, un « signal mystérieux » est ce qui pousse la milice surpuissante à affronter « l’anomalie ». À la fin de la démo des Outriders, les joueurs finissent par chasser un mystérieux signal au loin. Ces deux rappels sont apparemment suffisants pour que les gens supposent que Outriders se rendra sur Xbox Game Pass.

Outriders a une «anomalie», non? – Nick (@ Zenlore6499) 12 mars 2021

Signal au loin? Anomalie? Ce doit être des Outriders! Je suis sûr à 90% que c’est – Kevin #BullsNation ⭕ (@TNE_UI_Goku) 12 mars 2021

Certaines personnes suggèrent cependant Batman Arkham Knight. Des fuites récentes ont montré qu’un port amélioré Xbox Series X | S du jeu est en préparation, mais cela n’est pas confirmé.

Ce ne serait pas la première fois que le Xbox Game Pass taquinerait un jeu à venir sur le service uniquement pour qu’il y aboutisse plus tard. Le même genre d’événements se jouait avec Control; « Melissa McGamepass » a taquiné l’annonce le 30 novembre 2020, puis il est tombé sur le service le 3 décembre. Le service regorge de toutes sortes de jeux et en reçoit fréquemment de nouveaux, alors assurez-vous de consulter notre tour d’horizon de tous les titres disponibles sur Xbox Game Pass dès maintenant.

Outriders sera lancé le 1er avril sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One et Xbox Series X | S. Consultez notre guide de précommande Outriders pour en savoir plus sur l’achat précoce.