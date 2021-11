Les outsiders à la maison avec la plus grande valeur de la semaine 10

Warren et Ben commencent cette semaine en regardant le match de dimanche soir entre les Chiefs et les Raiders et en se demandant si la ruée vers les passes de Vegas sera trop pour Patrick Mahomes et l’offensive de Kansas City (1:00). Ensuite, ils discutent de la façon dont Trevor Siemian a joué depuis qu’il est devenu le partant de la Nouvelle-Orléans et de la façon dont les Saints affrontent les Titans (22h00). De plus, un tir rapide à travers l’ardoise restante (38:00) et une ventilation du match Ravens-Dolphins de jeudi soir

Hôtes : Warren Sharp et Ben Solak

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

