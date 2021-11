Les outsiders ont dominé : y a-t-il d’autres jours de chien à venir ?

Warren et Joe commencent par discuter du taux remarquable que les outsiders ont couvert cette année et pourquoi les équipes qui sortent d’un laissez-passer ont été un peu tremblantes (1h00). Ensuite, ils passent aux Cowboys-Chiefs et décomposent la philosophie défensive de Dallas (10h00) avant d’expliquer pourquoi la surveillance du bilan des blessures et des prévisions météorologiques est essentielle pour parier sur Colts-Bills (25h00). De plus, comment les équipes qui se battent pour leur vie en séries éliminatoires pourraient affecter les matchs (37:00) et House’s Exotics (1:05:00).

Hôtes : Warren Sharp et Joe House

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

