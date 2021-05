Les ovnis repérés au-dessus de Washington ont une explication très ennuyeuse – .

Si vous êtes un résident de l’État de Washington, cela peut sembler familier: des traînées de lumière d’un autre monde ont été repérées dans le ciel au-dessus de l’ouest de Washington mardi soir, et les résidents ont rapidement enregistré ce qui ne pouvait être décrit que comme des ovnis. La même chose s’est produite il y a quelques semaines et il s’est avéré qu’il s’agissait de débris du récent lancement du satellite Starlink de SpaceX. C’est encore arrivé cette semaine et, eh bien, il semble que l’histoire se répète.

Comme l’ont rapporté les médias locaux, les observations des lumières ont inondé les médias sociaux, les habitants se demandant ce qu’ils voyaient et certains suggérant qu’il pourrait s’agir d’un vaisseau spatial extraterrestre. Malheureusement pour tous les chasseurs extraterrestres, l’explication de cette observation récente est tout aussi banale que la précédente. SpaceX a lancé hier une mission Starlink, livrant un autre lot de ses minuscules satellites de communication en orbite, et la traînée lumineuse de lumière se déplaçant dans le ciel n’était que la lumière du soleil réfléchie par les satellites vers la Terre.

Les rapports d’observations ont commencé à apparaître vers 21h00 heure locale et étaient en grande partie les mêmes. Des témoins ont dit qu’ils disent qu’une ligne de lumières se déplaçant dans le ciel comme une seule, presque comme si elles faisaient partie d’une structure singulière. Cela correspond bien à ce à quoi ressemblent les déploiements de satellites Starlink de SpaceX.

Uhhh, tout le monde sait ce que c’est ??? Je viens de survoler notre maison à Puyallup 😳 @ KING5Seattle @ Q13FOX pic.twitter.com/fMKL1Eb79U – Carly Hardy (@carlyKlester) 5 mai 2021

Lorsqu’une mission Starlink est lancée, la fusée pousse jusqu’à 60 des minuscules satellites vers le ciel. Au moment opportun, il libère tous les satellites à la fois et, au fur et à mesure qu’ils s’étendent, ils forment une ligne. Cette forme voyage dans le ciel au-dessus de nos têtes et finalement, SpaceX les étale afin qu’ils puissent rejoindre la grille plus grande de Starlink. Au début, cependant, ils peuvent ressembler à une seule ligne de lumières et peuvent certainement être confondus avec un seul objet.

OVNI au-dessus de Covington 👽 @ KING5Seattle pic.twitter.com/r7HPG5YXZo – TJ Singh (@ tjsingh90) 5 mai 2021

Le réseau de communication Starlink de SpaceX est le grand pari de la société sur son propre avenir dans le secteur des communications. L’objectif est de pouvoir fournir un accès Internet rapide et stable à toute personne qui le souhaite, quelle que soit sa proximité avec un centre de population ou une infrastructure câble / fibre. L’entreprise est déjà en phase de test bêta et a l’autorisation de fournir ses services en Amérique du Nord.

Le plan est ambitieux et, bien que SpaceX ait déjà lancé plus de 1300 de ses satellites Starlink, il en aura besoin de beaucoup plus s’il veut fournir au monde un accès aux données à haut débit. Jusqu’à présent, SpaceX a l’autorisation de lancer jusqu’à 12 000 satellites et a demandé l’autorisation d’en lancer jusqu’à 30 000 autres. Avec chaque lancement de Starlink ajoutant 60 satellites (ou moins) au décompte, il faudra un certain temps avant que SpaceX n’atteigne ce chiffre, mais les futures missions utilisant le vaisseau spatial de SpaceX pourraient permettre le lancement de lots encore plus importants et potentiellement accélérer les choses.

