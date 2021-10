Les Oxfords et les mocassins prennent le relais et les célébrités sont là pour ça

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E!

Nous sommes déjà en octobre, ce qui signifie qu’il est temps d’échanger vos sandales contre des chaussures approuvées pour l’automne. Bien que les bottes soient la silhouette régnante pour les mois d’automne, les oxfords et les mocassins font un retour d’une manière plus audacieuse et plus colorée qu’ils ne l’ont fait ces dernières années. Pensez aux semelles compensées épaisses, aux accents de boucle et de chaîne, et aux tons lilas et neutres.

Depuis que nous recherchons la paire parfaite pour nos propres garde-robes, nous avons décidé de partager les meilleurs styles que nous avons trouvés lors de nos séances de shopping de fin de soirée. Que vous ayez besoin d’un mocassin approuvé par le bureau ou d’un oxford coloré amusant pour compléter votre ajustement du week-end, nous avons ce qu’il vous faut.

Faites défiler ci-dessous pour nos choix!