Les oxymètres de pouls ont-ils des préjugés raciaux ?

Petit appareil en forme de clip qui calcule la quantité d’oxygène dans le sang, les oxymètres de pouls peuvent être fixés au bout des doigts, aux orteils ou au lobe de l’oreille. (Image représentative)

Dimanche, le ministère britannique de la Santé et des Affaires sociales a annoncé un examen indépendant pour trouver tout biais potentiel dans les articles médicaux tels que les oxymètres de pouls et leur impact sur les patients de divers groupes ethniques. Le développement intervient alors que de nombreux dispositifs médicaux sont conçus et calibrés pour les patients blancs.

Le gouvernement britannique a déclaré dans un communiqué que la pandémie de coronavirus avait mis en évidence des disparités en matière de santé à travers le pays, avec des taux de mortalité plus élevés parmi les minorités ethniques.

Comment fonctionne un oxymètre de pouls

Petit appareil en forme de clip qui calcule la quantité d’oxygène dans le sang, les oxymètres de pouls peuvent être fixés au bout des doigts, aux orteils ou au lobe de l’oreille.

L’appareil dispose d’un petit processeur électronique et de deux LED, l’une émettant de la lumière infrarouge et l’autre émettant du rouge. Les lumières traversent le doigt et l’appareil détecte ce qui passe de l’autre côté.

Le sang contient de l’hémoglobine qui, lorsqu’elle est saturée d’oxygène, est appelée hémoglobine oxygénée et est de couleur rouge vif. L’hémoglobine sans oxygène est appelée hémoglobine désoxygénée.

L’hémoglobine oxygénée et l’hémoglobine désoxygénée absorbent différemment la lumière infrarouge et rouge. L’hémoglobine oxygénée laisse passer plus de lumière rouge et absorbe plus de lumière infrarouge que l’hémoglobine désoxygénée. Le processeur mesure la quantité de lumière transmise et l’appareil affiche le niveau de saturation en oxygène ou le pourcentage d’hémoglobine oxygénée dans le sang. Le taux normal de saturation en oxygène du sang se situe entre 95% et 100%.

Pourquoi l’appareil est raciste

La lumière qui traverse la peau est la première étape d’un oxymètre. La plupart de ces appareils sont calibrés pour une peau claire et peuvent avoir des résultats erronés chez les personnes non blanches.

Le Laboratoire de recherche sur l’hypoxie de l’Université de Californie (San Francisco), qui teste les performances des oxymètres de pouls, a mené plusieurs expériences sur les appareils. Le directeur du Laboratoire de recherche sur l’hypoxie, le Dr Philip Bickler, a déclaré au New York Times que la façon la plus simple d’expliquer les inexactitudes chez les patients à la peau foncée était que le pigment diffusait la lumière autour, réduisant le signal. Il a ajouté que c’était comme ajouter de l’électricité statique à un signal radio — il y a plus de bruit, moins de signal.

L’année dernière, une lettre à l’éditeur publiée dans le New England Journal of Medicine, intitulée «Racial Bias in Pulse Oxymetry Measurement», notait que les résultats des appareils pouvaient être trompeurs pour les patients noirs.

L’équipe a étudié 10 789 paires de mesures de saturation en oxygène obtenues à l’aide d’un test de gaz du sang artériel et d’une oxymétrie de pouls. Les chercheurs ont étudié 276 patients noirs et 1 333 patients blancs. Ils ont constaté que l’oxymétrie de pouls surestimait la saturation en oxygène de 3,6 % du temps chez les patients blancs. Pour les patients noirs, il surestimé 12% du temps.

Les chercheurs ont mené une deuxième étude sur 37 308 paires de mesures de saturation en oxygène de 1 050 patients noirs et 7 342 patients blancs avec des résultats similaires.

L’auteur principal, le Dr Michael W. Sjoding, a déclaré au New York Times que la plupart des membres de la communauté médicale partaient du principe que l’oxymétrie de pouls était précise.

Le Dr Sjoding, professeur adjoint de médecine interne à la faculté de médecine de l’Université du Michigan, a déclaré qu’en tant que pneumologue qualifié et médecin de soins intensifs, il ne comprenait pas que l’oxymètre de pouls pouvait être potentiellement inexact, ajoutant qu’il manquait d’hypoxémie dans une certaine minorité. de malades.

Une étude publiée dans Anesthesiology en 2005 avait soulevé la question des préjugés raciaux dans les oxymètres. L’étude « Effets de la pigmentation de la peau sur la précision de l’oxymètre de pouls à faible saturation » a révélé que l’appareil surestimait la saturation artérielle en oxygène de 3 % chez les patients présentant des pigments foncés, contre 0,37 % chez les patients légèrement pigmentés.

L’équipe a écrit qu’au cours de ses 18 années de tests de précision des oxymètres de pouls, la majorité des sujets avaient la peau claire. Il est probable que la plupart des oxymètres de pouls aient été calibrés à l’aide d’individus à la peau claire en partant du principe que les pigments de la peau n’avaient pas d’importance, a ajouté l’équipe.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.