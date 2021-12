Les Pacers déclarent Sabonis, Turner et LeVert transférables

Les Pacers changeront de cap à partir de maintenant. On ne sait pas s’il faudra longtemps ou peu de temps pour que le premier grand changement arrive, mais une petite reconstruction a reçu le feu vert pour commencer. Avec ce qu’ils ont, cela ne les atteindra pas, semblent-ils avoir conclu. L’Athletic, avec des informations de Shams Charania, pointe dans ce sens : il va enfin opter pour un changement substantiel dans l’effectif qui donnera naissance à une nouvelle impulsion.

La décision la plus importante est de commencer à plonger dans le marché pour voir ce qu’offrent vos meilleurs joueurs. Ils ne pourront pas le vérifier pour Malcolm Brogdon, qui a prolongé son contrat de deux ans et aura la possibilité de voir un transfert cette saison, mais avec Caris LeVert et le couple intérieur qu’ils forment Myles tourneur et Domantas Sabonis. Ces trois derniers seront les monnaies d’échange avec lesquelles les Pacers chercheront un coup sûr dans l’Est.

Les Pacers ont été, depuis qu’ils ont atteint les finales de conférence contre Wade, Bosh et LeBron’s Heat en 2013 et 2014, présents dans les cinq des sept prochaines séries éliminatoires. Le problème est que l’un des deux qui ont été laissés de côté est la saison dernière. Le ralentissement commence à être clairement évident.

Ce modèle a d’autres actifs auxquels vous voulez faire confiance. Par exemple, chez deux nouveaux arrivants comme l’extérieur Chris Duarte ou l’intérieur Isaïe Jackson. Le premier j’ai déjà laissé des détails de qualité sur les côtés du court. Kelan Martin et Oshae Brissett ont également excellé l’année dernière et il est préférable de conserver ces écarts au détriment d’autres vétérans comme Jeremy Lamb, également sur la rampe de départ désormais.

Une autre raison de ce changement soudain est la blessure TJ McConnell, qu’il va opérer pour réparer les ligaments d’une de ses mains. C’est une des constantes de l’équipe et ne le sera pas dans les prochains mois. Il n’est également pas disponible tant que vous n’avez pas complètement récupéré TJ Warren, qui sera joueur autonome cet été après une année quasi blanche.

Les Pacers sont l’une des franchises qui a opté, au moins jusqu’à présent ce siècle, pour la ligne conservatrice. Ils n’ont pas été révolutionnaires, sauf pendant ces deux années avec Vogel et les George, Hibbert ou Stephenson, ils ont maintenu une ligne de continuité. A la demande du grand patron, Herb Simon, ils n’ont pas bougé brusquement. Il a été demandé dans le passé et il vient maintenant. Le propriétaire, qui à 87 ans est le plus ancien de tous les propriétaires de la NBA, a décidé de suivre les conseils de ses proches et d’appuyer sur le bouton nucléaire.

Apparition Rick Carlisle Sur place, on peut faire confiance à l’un des entraîneurs les mieux notés de la NBA pour effectuer une reconstruction soutenue ou agressive. Carlisle, qui est parmi les mieux payés après son long passage chez les Mavericks, est une vieille connaissance de Simon et de la famille Indiana, ayant été assistant pendant trois ans, puis directeur pendant quatre ans.