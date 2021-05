Les pacers éliminent les frelons

19/05/2021 à 06:45 CEST

. / Indianapolis

Les Indiana Pacers percuté ce mardi pour 144-117 aux Charlotte Hornets dans le premier match du tournoi de play-in de la Conférence de l’Est avec une performance exceptionnelle de l’attaquant canadien Oshae Brissett, qui a contribué 23 points. Brissett est en tête de la liste des huit joueurs des Pacers qui ont terminé avec un tir à deux chiffres.

Les Pacers, qui avaient l’avantage sur le terrain en tant que neuvième classé à la fin de la saison régulière, vont désormais se battre pour la huitième place dans les éliminatoires qu’ils définiront dans un match à l’extérieur qu’ils joueront jeudi contre le vainqueur du deuxième match- dans le jeu. »Que ce soir les Celtics de Boston, septième, et les Wizards de Washington, huitième, jouent. Avec Brissett, devenu le facteur gagnant des Pacers, l’attaquant de puissance lituanien Domantas Sabonis a été intouchable dans le match intérieur en marquant un double-double de 14 points, 21 rebonds -20 défenseurs et neuf passes. L’attaquant Doug McDermott a atteint 21 points, dont quatre triples, et a terminé deuxième meilleur buteur des Pacers, qui, lors du prochain match, tenteront de se qualifier pour les séries éliminatoires de la Conférence Est pour la sixième fois consécutive.

Sabonis et McDermott ont marqué 16 de leurs 21 points au premier quart et les Pacers ont battu le pire séquence de neuf défaites de la franchise en séries éliminatoires. La victoire était la première de l’Indiana en séries éliminatoires depuis qu’ils ont battu les Cavaliers de Cleveland en avril 2018, et ils l’ont obtenue malgré la libération de leur garde partante, Caris LeVert, des protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

Sur les bases, le réserviste TJ McConnell a contribué 17 points, tandis que le partant Malcolm Brodgdon, qui est revenu avec l’équipe, s’est également démarqué avec 16 points et huit passes. Deux autres réservistes, le garde Kelan Martin et le centre géorgien Goga Bitadze, se sont également démarqués dans le grand travail offensif avec les Pacers, marquant 14 points chacun. Bitadze a terminé avec un double-double en saisissant 10 rebonds.

Les Pacers, qui ont remporté quatre de leurs six derniers matchs, ont terminé 16 sur 35 sur 3 et 55% de buts sur le terrain.

Le banc des Pacers a contribué 58 points à 56 marqués par les réserves des Hornets, qui avaient l’attaquant Miles Bridges comme meilleur buteur en contribuant 23 points, avec huit rebonds et quatre passes.

Mais l’équipe de Charlotte, qui avait le centre Cody Zeller comme deuxième meilleur buteur en marquant 17 points, a capturé cinq rebonds et récupéré quatre balles, n’a pas trouvé sa meilleure inspiration dans les tirs extérieurs au périmètre et là a mis fin à ses chances de victoire. Garde Terry Rozier, un joueur clé des Hornets avec le triples, échoué les neuf tentatives qui avait et a terminé avec 16 points, huit rebonds et six passes, ce qui n’a pas empêché la défaite et l’élimination des Hornets, qui n’ont toujours pas réussi à se battre pour être en séries éliminatoires après avoir terminé la compétition avec la sixième défaite consécutive.

Le meneur recrue LaMelo Ball a terminé sa première année en NBA avec 14 points et quatre passes décisives, mais a donné sa pire image de tir, manquant 10 des 14 tirs sur le terrain, dont quatre des six tentatives de l’extérieur du périmètre, lors de ses débuts en séries éliminatoires. . Rozier et le meneur Devonte ‘Graham ont chacun terminé la saison régulière dans le top 15 de la ligue sur 3, mais les Hornets contre les Pacers n’ont eu que 12 3 sur 40 tentatives.

La dernière victoire de Charlotte en séries éliminatoires remonte à avril 2016 lorsqu’elle a battu le Miami Heat et l’équipe appartenant à Michael Jordan reste indéfinie sur sa reconstruction et a perdu le troisième match consécutif alors qu’elle aurait pu se qualifier.