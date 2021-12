Les Pacers intéressés par Collin Sexton ?

Si les Pacers décident finalement de reconstruire et d’échanger des vétérans tels que Caris LeVert, ce qu’il fait est quelque chose que les Cavs n’ont pas actuellement en tant que grand gardien qui peut marquer de manière cohérente. L’Indiana, selon des sources, aime le gardien blessé des Cavs Collin Sexton comme un « excellent buteur », bien que les Pacers ne l’aient pas encore évoqué dans les discussions qu’ils ont eues avec les dirigeants de Cleveland. Du point de vue de Cleveland, deux développements méritent d’être surveillés. Un, peut-être qu’un marché se développera pour que les Cavs puissent déplacer Sexton, qui n’a que 22 ans, est un marqueur de 20,0 points par match au cours de sa carrière et a mené l’équipe à marquer ses deux dernières saisons. Il est absent pour la saison avec un ménisque déchiré.

Source : Joe Vardon @ L’Athletic

Jason Anderson @JandersonSacBee

Rapport de blessure: Kings at Cavaliers

Kings : OUT — Richaun Holmes (œil) ; Louis King (Ligue G); Neemias Queta (Ligue G); Jahmi’us Ramsey (Ligue G); Robert Woodard II (Ligue G).

Cavaliers : OUT — Collin Sexton (genou) ; RJ Nembhard Jr. (Ligue G); Dylan Windler (Ligue G). – 15h31

Plus sur ce scénario

Les Pacers, historiquement, ne démolissent pas leur liste et ne se reconstruisent pas. Ils n’ont pas fait de choix de repêchage dans le top 10 depuis 1989. S’impliquer dans l’accord Harden – l’Indiana a déplacé Victor Oladipo à Houston et a reçu LeVert dans le cadre de l’échange – était une anomalie pour cette franchise. Mais les dirigeants rivaux pensent que les Pacers pourraient conclure des accords substantiels avant la date limite. Bien que je sois certain que les Pacers « aiment » Sexton, je ne sais pas si leur affinité pour lui conduirait à un échange. Sexton entre dans son agence libre restreinte cet été, après n’avoir pas obtenu de prolongation de contrat lucrative des Cavs. Les Pacers auraient la capacité d’égaler n’importe quelle offre que Sexton a reçue sur le marché libre, mais avec sa valeur de gain potentielle entravée par le fait de manquer la majeure partie de cette saison, Indiana pourrait être en mesure de le signer pour un contrat court et convivial. Tout comme les Cavs le seraient s’ils décidaient de le garder après la date limite des échanges. -via . / 12 décembre 2021

Marla Ridenour : #Cavs GM Koby Altman a dit qu’il veut Collin Sexton ici à long terme. Ne négociera pas en public donc ne va pas trop loin. Ni lui ni Bickerstaff ne pensent que cela affectera les performances de Sexton – via Twitter @MRidenourABJ / 27 septembre 2021