Les Packers «acceptent verbalement» d’échanger Aaron Rodgers après la saison, s’il le demande

Jay Glazer – un vrai journaliste, pas un clochard sur Twitter – a rapporté jeudi que les Packers ont « verbalement accepté » d’échanger Aaron Rodgers après la saison 2021, si Rodgers demande un échange.

La saga Aaron Rodgers reste l’histoire la plus intéressante de la NFL en ce moment. Au-delà de Green Bay et Rodgers, le reste de la NFL a une saison pour évaluer ses options au poste de QB. Rodgers était le MVP et le meilleur QB de la NFL la saison dernière – il devrait avoir un marché commercial sans précédent après cette année.

Jamais dans l’histoire de la NFL le meilleur QB de la NFL n’a été disponible pour le commerce, si les Packers empruntaient cette voie après la saison.

Alors que les fans des Packers crieront que l’accord n’est pas écrit, il faudra un Super Bowl pour satisfaire Rodgers et ses menaces à ce stade.

Vous vous souvenez de ce presseur il y a 10 jours quand Rodgers a dit : « Green Bay n’est pas une destination de vacances énorme. Les gens viennent ici pour jouer avec moi » ?

Les médias affirment qu’Aaron Rodgers n’a rien accompli pendant l’intersaison. Encore une fois, ils ont tort. Rodgers a forcé les Packers à restructurer son accord, et il peut désormais probablement manœuvrer un métier après la saison 2021. Ce n’était pas pour rien.