Les Packers battent les Browns alors que Rodgers dépasse Favre pour le record de Green Bay TD

GREEN BAY, Wisconsin – Rasul Douglas et la défense contre la passe des Packers de Green Bay n’ont pas laissé les Browns de Cleveland gâcher la journée marquante d’Aaron Rodgers.

Rodgers a dépassé Brett Favre pour devenir le leader de tous les temps de Green Bay en passes de touché, et les Packers ont intercepté Baker Mayfield à quatre reprises lors d’une victoire 24-22 sur les Browns de Cleveland samedi. Cleveland est presque revenu d’un déficit de 12 points en seconde période avant que la deuxième interception de Douglas de la journée ne scelle le match avec 43 secondes à jouer.

« Nous devons faire un meilleur travail pour clôturer les matchs », a déclaré Rodgers. « Notre défense a clôturé beaucoup de matchs, les deux dernières semaines ont arrêté cette conversion de 2 points (dans une victoire 31-30 à Baltimore) et Rasul a proposé ce gros choix. C’est éprouvant pour les nerfs, mais gagner est difficile dans ce domaine ligue. »

Rodgers a inscrit 24 sur 34 pour 202 verges avec trois passes de touché pour augmenter son total en carrière à 445. Favre a lancé 508 passes de touché au cours de sa carrière au Temple de la renommée, dont 442 avec Green Bay.

Mais c’est la défense de Green Bay qui a remporté cette victoire en limogeant Mayfield à cinq reprises et en le forçant à sa première performance en carrière à quatre interceptions. Les trois touchés des Packers (12-3) sont survenus après les interceptions de Mayfield.

Aaron Rodgers des Green Bay Packers s’échauffe avant un match de football de la NFL contre les Browns de Cleveland le samedi 25 décembre 2021 à Green Bay, Wisconsin. (Presse associée)

« C’était juste des lancers manqués », a déclaré Mayfield. « Ce n’est pas caractéristique, et j’ai blessé cette équipe. C’est la chose la plus frustrante pour moi, car je pensais que notre défense jouait formidable contre une très très bonne attaque. Mais quand vous retournez le ballon sur votre propre territoire, dans la zone rouge et autour milieu de terrain et leur donner des opportunités supplémentaires, ils vont en profiter. »

Mayfield était 21 sur 36 pour 222 verges avec deux touchés ainsi que ces quatre choix à son retour de la liste de réserve/COVID-19, ce qui lui a fait rater une défaite de 16-14 contre les Raiders de Las Vegas lundi.

Nick Chubb a couru pour 126 verges et un touché pour diriger les 219 verges au sol des Browns qui les ont maintenus dans le match.

Les Browns (7-8) tiraient de l’arrière 24-22 et avaient troisième et -10 au 50 lorsque Douglas a capté la passe de Mayfield destinée à Donovan Peoples-Jones au 40.

Depuis qu’il a été retiré de l’équipe d’entraînement des Cardinals de l’Arizona au début d’octobre, Douglas a un record de cinq interceptions. Il a eu une interception décisive dans la dernière minute d’une victoire en Arizona plus tôt cette saison.

« Les entraîneurs m’ont dit que tant que je continuerai à les attraper, ils continueront à venir », a déclaré Douglas. « J’essaye juste de les attraper quand ils viennent. »

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers (12) est relevé par le gardien Lucas Patrick (62) après avoir établi le record de franchise pour le plus de touchés par la passe au premier quart lors du match contre les Browns de Cleveland au Lambeau Field. (Benny Sieu-USA Today Sports)

Darnell Savage et Chandon Sullivan ont également eu des interceptions. Rashan Gary a eu deux des cinq sacs des Packers contre les Browns, dont la ligne offensive a été décimée avec le plaqueur gauche Jedrick Wills et le centre JC Tretter tous deux sur la liste COVID-19.

Jusqu’à ce que les Browns produisent leur menace en deuxième mi-temps, la journée appartenait à Rodgers, qui a battu le record de Favre en lançant une passe de 11 verges à Allen Lazard au premier quart.

« Aaron bat tellement de records », a déclaré Lazard. « Littéralement, chaque semaine, c’est presque comme si j’étais sur Instagram lundi matin et que quelqu’un publie toujours un nouveau record qu’Aaron bat. Pour nous, dans un sens, c’est un autre jour au bureau. De toute évidence, celui-ci est une étape plus importante dans ce sens. «

Rodgers a passé ses trois premières saisons dans la NFL à soutenir Favre avant de prendre le relais en 2008. Favre a envoyé un message à Rodgers dans une vidéo diffusée sur le tableau de bord du Lambeau Field après la passe de touché record.

« Hé, 12 ans, félicitations, mec, pour avoir battu mon record de touché », a déclaré Favre. « J’ai une demande. Allez nous chercher un autre Super Bowl. Félicitations. »

« C’est sûr que j’ai eu les larmes aux yeux sur le banc », a déclaré Rodgers, qui a salué la foule du Lambeau Field qui lui a fait une chaleureuse ovation. « Un moment que je n’oublierai jamais, c’est sûr. Je suis reconnaissant pour le message de Favre, pour la réponse des gars et de la foule évidemment était vraiment spéciale. »

Rodgers a ensuite lancé deux passes de touché à Davante Adams, qui a réussi 10 attrapés pour 114 verges. Adams a capté au moins 10 passes pour 100 verges et deux touchés en huit matchs en carrière, le plus grand nombre dans l’histoire de la NFL.

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers (12) célèbre avec le receveur Allen Lazard (13) après avoir établi le record de franchise pour le plus grand nombre de touchés au premier quart lors du match contre les Browns de Cleveland au Lambeau Field. (Benny Sieu-USA Today Sports)

Adams a capté 67 passes de touché de Rodgers, leur donnant le record de franchise pour les combinaisons de passes de touché. Rodgers a lancé 65 passes de touché à l’ancien receveur des Packers Jordy Nelson.

« Quand vous commencez à empiler les chiffres pour Davante, c’est époustouflant », a déclaré Rodgers. « J’ai vraiment l’impression qu’il est le meilleur joueur avec qui j’ai joué. »

Les Packers ont déjà décroché le titre NFC North et recherchent la meilleure tête de série pour les séries éliminatoires de la conférence alors qu’ils poursuivent leur première place au Super Bowl depuis leur saison de championnat 2010. Ils ont perdu dans le match de championnat NFC chacune des deux dernières saisons.

BLESSÉES

Rodgers s’est rendu aux vestiaires à la fin de la première mi-temps après avoir aggravé sa blessure à l’orteil, mais n’a pas raté un tenu. Rodgers a joué avec un petit doigt gauche fracturé. … Packers DL Tyler Lancaster est parti au quatrième quart.

SUIVANT

Browns : visitez les Steelers de Pittsburgh le 3 janvier.

Packers : accueillez les Vikings du Minnesota le 2 janvier lors de leur finale à domicile de la saison régulière.