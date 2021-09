Les Packers complètent la liste des sept équipes qui ont évité 0-2 dans la NFL

21/09/2021 à 7h54 CEST

. / Houston

Tout est revenu à la normale en gagnant avec le Les emballeurs de la baie verte que ce lundi il a complété la liste des sept équipes de la Ligue nationale de football (NFL) qu’au cours de la deuxième semaine de compétition ils ont évité de rester avec une note de 0-2 au début de la nouvelle saison 2021. Bien que juger les équipes de la NFL après un match ait toujours été quelque chose de sans grande valeur à l’avenir, c’est toujours moins important dans le présent que pour la première fois dans l’histoire de la ligue qu’il aura .un calendrier avec 17 jeux. Packers, Bills, Titans, Ravens, Browns, Bears et Washington ont perdu leurs premiers matchs de la saison après avoir atteint les séries éliminatoires la saison dernière. Pas de panique. Chaque équipe a rebondi avec une victoire en semaine 2.

Le porteur de ballon Aaron Jones a capté trois des quatre passes de touché du quart-arrière Aaron Rodgers et a couru pour un quatrième touché, ce qui a permis aux Packers (1-1) de revenir à la normale après avoir gagné en battant de 35-17 aux Lions de Détroit dans le match de lundi soir qui a clôturé la deuxième semaine de la compétition de la Ligue nationale de football (NFL).

Les Cow-boysFavoris pour concourir dans la faible division Est de la Conférence nationale (NFC), ils ont également perdu leur premier match contre les champions en titre du Super Bowl, les Buccaneers de Tampa Bay, sur un placement tardif. Ils ont rebondi avec une victoire de dernière seconde à l’extérieur contre Chargers de Los Angeles.

Le quart-arrière des étoiles Josh Allen a été efficace pour obtenir sa première victoire depuis la signature d’un gros contrat. Vaincre Miami -battre de 35-0– n’a rien de nouveau pour Buffle, qui en a remporté six d’affilée dans la série avec une moyenne de 20 points.

Tennessee évité un départ 0-2 avec un retour impressionnant en Seattle, rebondissant après un déficit de 14 points au quatrième trimestre. Le porteur de ballon étoile Derrick Henry s’est précipité pour deux touchés dans les 12 dernières minutes et demie, le quart-arrière Ryan Tannehill a lancé pour 347 verges et les Titans ont accumulé 532 verges lors de la victoire en prolongation. Les champions en titre de l’AFC Sud ont bien réagi après une grosse défaite à domicile contre l’Arizona lors de leur premier match.

Baltimore a surmonté un déficit de 11 points au quatrième trimestre pour battre les chefs 36-35 Dimanche soir, six jours seulement après avoir perdu une avance de 14-0 lors d’une défaite en prolongation à Las Vegas contre les Raiders. Lamar Jackson s’est précipité pour 109 yards et deux touchdowns, dont 2 yards en un quart et 1 pour les Ravens 43 avec 1:05 à faire pour le sceller. Ce fut une décision courageuse de l’entraîneur John Harbaugh, dont l’équipe a persévéré malgré une série de blessures mettant fin à la saison à des joueurs clés.

Cleveland, qui a perdu une avance à deux chiffres lors d’un match revanche en séries éliminatoires contre Kansas City lors du premier match, a pris du retard Houston tôt, à égalité à la mi-temps et à la retraite après le quart-arrière de Los Angeles TexansTyrod Taylor s’est blessé.

Les Ours a perdu le quart-arrière Andy Dalton à la suite d’une blessure au genou Victoire 20-17 contre les Bengals de Cincinnati, ce qui a donné à la recrue Justin Fields une chance de jouer la seconde mi-temps et peut-être plus. Fields n’a pas fait grand-chose, mais la défense de Chicago a maintenu Joe Burrow et les Bengals à 248 verges après que Matthew Stafford et les Rams ont mis le feu aux Bears au cours de la semaine 1. Le quart-arrière recrue devra aller 6-en-13 pour 60. verges avec les Bears s’ils cherchent à revenir aux séries éliminatoires.

Dallas Il a permis au quart Justin Herbert de lancer pour 338 verges, mais a limité les Chargers à 17 points. Pas mal pour une défense en manque de starters.

crême Philadelphia joué plus comme le club 4-11-1 de l’année dernière après avoir ressemblé à une équipe qui pourrait passer du pire au premier. Jalen Hurts n’a pas pu faire grand-chose et l’offensive s’est terminée dans un 17-11 défaite contre San Francisco.

La Nouvelle Orléans, qui a joué en tant que prétendant au Super Bowl lors d’une victoire de 38-3 sur Green Bay, a certainement raté Drew Brees. Jameis Winston a lancé pour seulement 111 verges et a fait deux choix dans le Défaite 26-7 en Caroline après avoir lancé cinq touchés contre les Packers.