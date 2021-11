Les Packers de Green Bay annoncent les détails de la vente d’actions pour les fans

Les fans de la NFL ont désormais la possibilité d’être propriétaires d’une équipe. Les Green Bay Packers annoncent qu’ils offrent 300 000 actions à vendre pour 300 $ par action. C’est la sixième fois dans l’histoire de la franchise et la première depuis 2011 que les Packers offrent des actions au grand public. L’offre débutera le mardi et se terminera le 25 février 2022.

« Nous apprécions l’intérêt que les fans ont exprimé pour notre sixième offre d’actions », a déclaré le président-directeur général de Packers, Mark Murphy, dans un communiqué. « Bien que nous ne soyons pas encore en mesure de discuter pleinement de l’offre, nous avons quelques informations initiales que nous pouvons partager pour les fans à considérer. Nous sommes impatients de lancer officiellement l’offre demain. Les fans peuvent se tourner vers Packers.com demain pour des détails. »

Les fans peuvent acheter des actions Packers en ligne et personne ne peut acheter plus de 200 actions. Les Packers ont également noté que les actions de l’équipe ne constituent pas un investissement dans des « actions » au sens commun du terme. Et quiconque achète des actions ne devrait pas acheter pour réaliser un profit ou recevoir un chèque de dividende ou une déduction fiscale. Selon USA Today, les Packers ont 361 000 actionnaires qui détiennent collectivement plus de cinq millions d’actions. Les ventes d’actions précédentes étaient 1923, 1935, 1950, 1997 et 2011.

Selon ESPN, les deux dernières ventes d’actions ont été effectuées pour collecter des fonds pour l’agrandissement et les projets du stade. Les trois premiers ont été faits pour maintenir l’équipe à flot financièrement à Green Bay, car c’est un petit marché. Les Packers sont la seule équipe de la NFL qui n’a pas de propriétaire majoritaire. L’équipe est dirigée par un président – actuellement Murphy – qui est également à la tête d’un comité du conseil d’administration de sept membres. C’est aussi un conseil d’administration qui compte 42 membres.

Les fans savent que l’action Packers n’est pas comme une action moyenne, mais sont prêts à payer pour une action. « C’est la raison pour laquelle j’aimerais acheter une action, c’est pour mon père », a déclaré Justin Salazar de Rio Hondo, au Texas, à USA Today. « Je suis un fan des Packers de Green Bay depuis que je suis enfant à cause de l’amour de mon père pour les Packers. » En plus d’être la seule franchise publique de la NFL, les Packers sont la seule franchise sportive des ligues majeures nord-américaines à publier son bilan financier chaque année.