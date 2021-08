Les Packers décident qu’Aaron Rodgers jouera en pré-saison

Les Packers de Green Bay disputeront leur premier match de pré-saison ce week-end, et beaucoup se demandent si Aaron Rodgers jouera. L’entraîneur-chef des Packers, Matt LaFleur, a déclaré que Rodgers “ne jouera probablement pas” du tout pendant la pré-saison, selon ESPN. Cela n’a probablement pas à voir avec les problèmes que Rodgers a avec l’équipe, ce qui lui a fait manquer tous les entraînements de l’intersaison. Rodgers ne voit pas beaucoup d’action en pré-saison parce qu’il n’a pas besoin des représentants.

Cela signifie que Jordan Love verra l’essentiel de l’action, et le match contre les Texans de Houston samedi soir sera la première fois que Love jouera dans un concours de la NFL. Il a été repêché par les Packers au premier tour l’année dernière mais n’a vu aucune action en pré-saison car elle a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19. La dernière fois que Love a joué dans un match de football, c’était en janvier 2020 au Senior Bowl.

“C’est donc il y a plus d’un an et demi, je pense”, a déclaré Love. “Je suis super excité. C’est le moment pour lequel je me prépare même depuis l’année dernière sans avoir de pré-saison. C’est presque comme si je m’entraînais depuis un an juste pour ce premier match de pré-saison. Je suis vraiment excité de sortir là-bas et recommencer à jouer au ballon.”

L’amour a un avantage à apprendre de Rodgers, qui a remporté un Super Bowl et trois prix MVP. Et tandis que Rodgers était loin de l’équipe cette intersaison, il s’est assuré de vérifier son collègue quarterback. “J’ai juste senti que c’était ce que je voulais dans cette situation, juste pour entendre le gars”, a déclaré Rodgers la semaine dernière par Packers.com. “De plus, il y a un amour, une appréciation et une amitié là-bas, comme c’était le cas avec moi et Brett (Favre). Donc, je voulais m’assurer d’avoir vérifié avec lui et de lui faire savoir que je pensais à lui. “

Rodgers n’a pas joué dans un match de pré-saison depuis 2018. Il devait jouer dans un match de pré-saison en 2019, mais les conditions du terrain à Winnipeg ont suscité des inquiétudes, ce qui a conduit Rodgers à s’absenter. La réalité est que Rodgers n’a pas besoin de la pré-saison pour se préparer pour la saison régulière parce qu’il sait ce qu’on attend de lui, et l’équipe sait ce qu’elle va obtenir de son quart-arrière vedette.