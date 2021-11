Les Packers font une annonce sur le statut de QB pour le match de dimanche

Aaron Rodgers est de retour avec les Packers de Green Bay. Samedi, les Packers ont annoncé qu’ils avaient activé Rodgers de la liste de réserve/COVID-19, et il devrait revenir pour le match de dimanche contre les Seahawks de Seattle. Rodgers a été testé positif au COVID-19 la semaine dernière et a raté le match du week-end dernier contre les Chiefs de Kansas City.

Ce n’est pas une grosse surprise car les Packers s’attendaient à ce que Rodgers soit de retour avec l’équipe pour le match de dimanche. « J’ai eu beaucoup de conversations avec Aaron à cet égard sur ce dont il a besoin pour être prêt à partir », a déclaré vendredi l’entraîneur-chef des Packers Matt LaFleur aux journalistes. « Ce ne serait pas la première fois de sa carrière qu’il ne s’était pas entraîné une semaine entière et n’avait pas joué un match. Donc, tant qu’il est confiant avec ce que nous faisons avec lui, alors nous verrons où il est à demain. »

Lorsque Rodgers a été testé positif pour COVID-19, il a été signalé qu’il n’était pas vacciné. Lorsqu’il s’est adressé aux journalistes en août, Rodgers a déclaré aux journalistes qu’il était « immunisé ». Rodgers a reçu un traitement alternatif au lieu de recevoir l’un des vaccins obligatoires et a défendu sa décision lors de son apparition dans The Pat McAfee Show la semaine dernière. Lors de sa réapparition dans l’émission quelques jours plus tard, Rodgers a admis avoir induit les gens en erreur sur son statut vaccinal.

« Je partage une opinion qui polarise », a déclaré Rodgers. « J’ai induit certaines personnes en erreur sur mon statut, et j’assume l’entière responsabilité de ces commentaires. Mais en fin de compte, je dois rester fidèle à qui je suis et à ce que je suis. Je soutiens les choses que j’ai dites. J’ai une tonne d’empathie pour les personnes qui ont traversé la pire partie de cette pandémie, qui nous a tous touchés de différentes manières. »

Si Rodgers ne pouvait pas jouer demain, les Packers seraient allés avec Jordan Love pour la deuxième semaine consécutive. Le joueur de deuxième année de l’Utah State a fait son premier départ dans la NFL la semaine dernière et a complété 55% de ses passes pour 190 verges, un touché et une interception lors de la défaite 13-7 contre les Chiefs.

« Je pense que ça a été une semaine normale pour moi, assez similaire à la semaine dernière pour avoir tous les représentants », a déclaré Love vendredi. « Je viens de mettre le plan de match en place, de me préparer comme si j’allais jouer et ensuite, évidemment, le plan est qu’Aaron soit de retour samedi donc il ira. Mais pour moi, c’est la même chose. Je joue toujours toute la semaine et alors nous serons prêts pour tout ce qui arrivera. »