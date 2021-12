Les Packers remportent la division après l’échec d’un essai à 2 points des Ravens

Aaron Rodgers a lancé trois passes de touché – égalant Brett Favre sur la liste de carrière de Green Bay – et les Packers sont devenus la première équipe cette saison à remporter un titre de division, terminant la NFC North avec une victoire 31-30 sur Baltimore.

Les Ravens ont raté une autre grosse conversion de 2 points dans la dernière minute.

Avec Lamar Jackson absent avec une entorse à la cheville, Tyler Huntley a presque mené Baltimore (8-6) depuis un déficit de 31-17. Sa course de touché de 8 verges avec 42 secondes à jouer a ramené les Ravens à moins d’un, mais la passe de conversion de 2 points de Huntley était incomplète.

Il s’agissait de la troisième défaite consécutive pour Baltimore, qui est également tombé contre Pittsburgh il y a deux week-ends sur une conversion manquée de 2 points dans les dernières secondes. Les Ravens sont tombés à égalité pour la première place de l’AFC Nord avec Cincinnati.

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers (12) lance à un receveur alors qu’il subit la pression du demi de coin des Ravens de Baltimore Anthony Averett dans la première moitié d’un match de football de la NFL, le dimanche 19 décembre 2021, à Baltimore. (Photo AP/Nick Wass)

Ravagé cette saison par des blessures – en particulier dans le secondaire – Baltimore a dû faire face à une tâche difficile en essayant d’arrêter Rodgers et les receveurs de Green Bay. Les Ravens ont monté suffisamment de temps pour garder le match serré, mais les Packers ont eu le ballon en premier après un match nul 14-14 à la mi-temps et en ont profité.

Baltimore semblait avoir arrêté Green Bay (11-3) sur un troisième essai incomplet, mais un contact minimal de Kevon Seymour était suffisant pour un drapeau d’interférence de passe. Rodgers a trouvé Aaron Jones pour un touché de 9 verges lors du prochain jeu.

Les Ravens ont pénétré dans le territoire de Green Bay avant une autre pénalité dévastatrice. Alors que Baltimore dirigeait efficacement le ballon et se préparait à passer quatrième et 1 dans la zone rouge, Ben Cleveland a commis un faux départ. Les Ravens se sont contentés d’un placement et Green Bay a parcouru 88 verges, prenant une avance de 11 points sur une passe de 11 verges de Rodgers à Marquez Valdes-Scantling.

C’était la 442e passe de touché de Rodgers, le tirant à égalité avec Favre. Il a réussi 23 des 31 pour 268 verges. Rodgers a lancé 13 touchés sans interception au cours de ses quatre derniers matchs et n’a pas semblé le moins du monde limité par sa blessure à l’orteil.

En baisse 31-17, les Ravens ont commencé leur retour lorsque Huntley a couru pour un touché de 3 verges avec 4:47 à jouer. Ensuite, ils ont récupéré le ballon et ont marqué à nouveau.

Huntley a lancé pour 215 verges et deux touchés en première mi-temps à Mark Andrews. Le premier, qui donnait à Baltimore une avance de 7-0, était la première fois en huit semaines que les Ravens marquaient un touché au premier quart.

Une passe de 9 verges à Andrews a donné à Baltimore une avance de 14-7 au deuxième quart, mais Rodgers a répondu avec une passe de 3 verges à Davante Adams.

Andrews a réussi 10 attrapés pour 136 verges et deux touchés.

BLESSURES

Baltimore CB Tavon Young est parti pour être évalué pour une commotion cérébrale, et les Ravens ont également perdu T Tire Phillips à cause d’une blessure au genou.

SUIVANT

Packers : hôte Cleveland le samedi.

Corbeaux : à Cincinnati dimanche.