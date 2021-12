Les Packers vont-ils gagner le NFC ?

Kevin est rejoint par l’ancien Packers WR et James Jones de The Ringer pour discuter des chances des Packers de remporter le titre, de jouer au football en séries éliminatoires à Green Bay et de sa prédiction pour le Super Bowl. Ensuite, Kevin est rejoint par Danny Kelly et Steven Ruiz pour revenir sur quelques premières prises chaudes et en faire de nouvelles à la fin de la saison.

Hôte : Kevin Clark

Invités : James Jones, Danny Kelly, Steven Ruiz

Producteur associé : Stefan Anderson

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

