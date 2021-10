Regrettez-vous d’avoir jeté vos consoles Nintendo 64 ou PlayStation 2 parce que vous ne pouvez plus jouer aux jeux vidéo Star Wars à l’ancienne ? Pas de soucis, mon ami. Les gens d’Aspyr apporteront plusieurs jeux Star Wars classiques sur Nintendo Switch et PlayStation 4 cette année.

La collection Star Wars Jedi Knight et Star Wars Racer et Commando Combo sont de toutes nouvelles éditions physiques de quelques titres préférés des fans. La collection Jedi Knight contient Jedi Outcast et Jedi Academy, que beaucoup considèrent toujours comme ayant les meilleurs mécanismes de combat au sabre laser dans n’importe quel jeu vidéo.

Pendant ce temps, le Racer and Commando Combo a Republic Commando et Racer. Le premier est un solide jeu de tir à la première personne basé sur une équipe, tandis que le second est un jeu de podracing inspiré de l’une des rares scènes de The Phantom Menace qui était bonne. Pour de vrai, vous pouvez même utiliser le podracer géant de Sebulba et parcourir Tatooine à 900 MPH.

Nous sommes ravis d’annoncer que nous apporterons deux nouveaux packs passionnants sur PS4 et Nintendo Switch, en partenariat avec @THQNordic La collection STAR WARS™ Jedi Knight et le combo STAR WARS™ Racer et Commando arriveront dans un magasin près de chez vous plus tard cette année ! pic.twitter.com/DqX7ZpTMdF – Aspyr (@AspyrMedia) 11 octobre 2021

Auparavant, ces jeux n’étaient disponibles que numériquement sur la plupart des vitrines, donc c’est cool de voir une offre groupée. Aspyr n’a cependant pas encore annoncé de date de sortie ni de prix pour l’une ou l’autre collection.

Malheureusement, les fans de Xbox ne profitent pas de la bonté nostalgique, car Aspyr ne peut pas publier les collections sur les plates-formes Xbox.

Salut et merci d’avoir contacté ! Hormis STAR WARS Episode 1 : Racer, nous ne sommes pas l’éditeur des versions Xbox de ces jeux, mais uniquement les ports PS4 et Nintendo Switch. Malheureusement, nous n’avons aucune information sur les versions de ces jeux que nous ne publions pas. – Aspyr (@AspyrMedia) 11 octobre 2021

Sérieusement, jouez à Star Wars Racer. C’était le meilleur jeu de course sur Nintendo 64. Désolé, F-Zero X.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

