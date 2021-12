Les packs du 30e anniversaire de Destiny 2 ajoutent des armes inspirées de Halo

Une toute nouvelle bande-annonce pour le Bungie Pack 30e anniversaire mise à jour à venir Destin 2 est sorti. Il, à côté d’un nouvel article de blog du site officiel de Bungie, a confirmé que de nouvelles armes inspirées des jeux précédents de Bungie – y compris Halo – sera disponible.

La bande-annonce, qui a été intégrée ci-dessous pour votre plus grand plaisir, montre une arme de poing qui rappelle beaucoup le pistolet Halo classique avec une lunette de zoom familière. Nous voyons une grenade à fragmentation lancée qui, tout comme l’explosif de science-fiction classique, est utilisée pour lancer un joueur loin dans les airs d’une manière qui déclenchera un retour nostalgique pour tout joueur de Halo.

Le dernier mais non le moindre est un fusil inspiré du fusil de combat bien-aimé, une arme à trois coups qui mâche un autre gardien sur une carte de creuset.

Nous sommes proches de la sortie de la mise à jour du 30e anniversaire qui apporte un plateau de nouveau contenu pour aiguiser l’appétit des joueurs de Destiny 2 en attendant l’extension de The Witch Queen en février 2022.

La plus importante d’entre elles est l’activité The Dares of Eternity où six joueurs pourront rencontrer notre vendeur exotique préféré Xur. En relevant le défi qui y est défini, vous pourrez accéder à une horde de trésors remplie de toutes sortes de butin de référence, y compris les armes inspirées de Halo mentionnées ci-dessus.

Il y a aussi le donjon Emprise de l’avarice, un rappel de la légendaire grotte de butin Destiny. Les joueurs qui achèteront le pack 30e anniversaire pourront accéder à ce défi PvE exclusif dans le but de s’emparer de l’armure d’épines.

Le pack du 30e anniversaire de Destiny 2 s’accompagne d’une énorme collection de changements d’équilibre visant à révolutionner la méta avant l’extension de The Witch Queen. Cette extension, bien qu’elle vienne sûrement avec sa juste part de nouveau contenu dont nous puissions profiter, marquera également le stockage du contenu Forsaken, y compris la zone Broken Shore.