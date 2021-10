Les packs SVU dans un retour surprise dans le 500e épisode déchirant

Law & Order: Special Victims Unit est entré dans l’histoire jeudi soir avec son 500e épisode, et ce n’était pas une déception. Le spectacle a été rempli de retours surprises, tandis que quelqu’un du passé d’Olivia a finalement fait sa première apparition. Dans « Le cinq-centième épisode », Benson et son équipe ont aidé à résoudre une affaire non résolue, mais ont ouvert certaines de ses propres blessures au cours du processus.

L’épisode a commencé avec Noah (Ryan Buggle) posant adorablement des questions au capitaine Olivia Benson (Mariska Hargitay) sur sa mère. Lorsqu’elle est arrivée au poste, Fin (Ice-T) lui a dit qu’elle devait parler à un criminel dans la salle d’interrogatoire. Surprendre! C’était vraiment Nick Amaro (Danny Pino). Il travaille maintenant pour une société d’ADN et s’est associé à l’auteur et podcasteur Burton Lowe (Aidan Quinn) pour aider à prouver que Ian Ridley (Kyle Cameron) a passé 25 ans en prison pour le viol et le meurtre de sa petite amie au lycée même s’il n’a pas commis le crime.

(Photo : Will Hart/NBC)

Au cours de leur enquête, l’équipe a rencontré le capitaine à la retraite Donald Cragen (Dann Florek) et la médecin légiste Melinda Warner (Tamara Tunie). Ils découvrent finalement que l’entraîneur de la fille, Roger Murray (Brian Kerwin) était le vrai tueur. Benson a aidé Ian à trouver un avocat, Trevor Langan (le vrai mari de Hargitay, Peter Hermann). Au cours d’une audience dramatique, Roger a avoué. Étonnamment, ce n’était qu’à la moitié de l’épisode, vous savez donc que quelque chose s’en vient.

Dans la saison 6, diffusée il y a 15 ans, Benson a dit à Casey Novak (Diane Neal) qu’elle avait eu une liaison avec un élève de 21 ans de sa mère quand elle avait 16 ans. Il s’avère que cet homme était Burton. Au début, Benson était ravi de travailler avec Burton, passant même la nuit à son hôtel. La célébration a continué plus tard après la confession de Murray. Mais le bonheur fut de courte durée. À l’extérieur de la salle d’audience, une femme a accusé Bruton de l’avoir violée il y a 10 ans.

Après que la femme ait rendu public son histoire, de plus en plus de femmes se sont manifestées pour accuser Burton de les avoir soignées et d’avoir profité d’elles. Bien qu’aucune accusation criminelle n’ait pu être déposée contre Burton, il s’est senti trahi en voyant sa vie professionnelle s’effondrer. La partie la plus tragique est survenue lorsque Benson a réalisé qu’elle aussi était victime du comportement prédateur de Burton lorsqu’une des femmes a déclaré que Burton lui avait donné une cassette avec la chanson « The Girl from Ipanema ». Burton a donné à Benson une cassette avec la même chanson. Après avoir confronté Burton et réalisé qu’il n’allait pas admettre ses actes répréhensibles, Benson a jeté la cassette dans la rivière pour clore ce chapitre de sa vie.

Cet épisode était la première fois que nous entendions Cragen depuis l’épisode de 2015 « Perverted Justice ». C’était également la première apparition d’Amaro depuis que Pino a quitté la série en 2015. Hermann’s Langan a fait plusieurs apparitions dans la série, avec sa précédente venue dans l’épisode 2019 « Le fardeau de nos choix ». Warner a fait environ une apparition par saison ces derniers temps, comme elle a été vue pour la dernière fois dans « Trick-Rolled at the Moulin » la saison dernière. Étonnamment, Elliot Stabler de Christopher Meloni n’a pas fait d’apparition, mais il a été occupé à essayer d’arrêter le commerce de la cocaïne dans Law & Order: Organized Crime, il a donc une excuse. SVU est diffusé à 21 h HE les jeudis sur NBC.