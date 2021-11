les pactes qui pillent les budgets de Sánchez

23/11/2021

La succession de supports aux budgets 2022 est incessante. Si lundi c’était EH Bildu, Más País et Compromís, ce mardi c’était Nueva Canarias, PDeCAT, et surtout, ERC, l’allié préféré, 13 députés. Tout indique que le PNV rejoindra officiellement dans les prochaines heures. Et que le député de Teruel Existe, Tomás Guitarte, toujours réticent. Si les deux formations entrent, le niveau de soutien obtenu par le gouvernement sera similaire à celui de l’année dernière, lorsque 188 parlementaires ont dit « oui ».

Pour le moment, le solde des voix favorables est de 180, ce qui signifie que les comptes de l’année prochaine seront approuvés par le Congrès. Après cela, ils seront confrontés au processus du Sénat. Le flux de sauvegarde a été causé, plus ou moins, 40 pactes concrets, bien qu’il y ait plus.

C’est un succès, sans aucun doute, puisque tous les partis représentés au Congrès avec des affinités plus ou moins idéologiques entreraient dans la fourchette. Le centre droit est complètement sorti, du PP à Vox en passant par Cs, UPN et Forum. Canary Coalition n’est pas, pour l’instant, ni la CUP. Le BNG a opté pour l’abstention et l’inconnue de JxCat reste toujours, quatre sièges.

Pour la deuxième année consécutive, la coalition du PSOE et United We Can parvient à rassembler tous ses alliés, ou alliés potentiels, autour des comptes publics. Cela lui permet d’affronter 2022 avec la garantie qu’il y aura un instrument financier et économique plus attaché à l’arrivée et à la circulation des fonds européens.

Mystère de l’ERC résolu

Pourparlers jusqu’à 3 heures du matin ce mardi, poursuivis dans la matinée, ils ont réglé le grand défi du Gouvernement dans la forge de l’appui aux budgets. Le PSOE aurait pu se détendre après avoir obtenu les voix en faveur des cinq députés d’EH Bildu. Comme il est presque certain que le PNV les rejoindra, ce qui porte la somme à 11, les socialistes auraient pu tenter de s’abstenir des indépendantistes catalans et ajouter More Country, Compromís, Teruel Existe, PRC ou Nueva au panier des oui. Îles.

Mais ils se sont battus pour le soutien d’Esquerra en raison des répercussions qu’il a sur la stabilité politique de l’exécutif de la coalition. Au final, la loi qui est devenue la clé du pacte, l’audiovisuel, a été close.

Protection des langues co-officielles dans les plateformes audiovisuelles, investissements territoriaux, gestes environnementaux, et comme dénominateur commun, injections d’argent dans les infrastructures. Ce sont les traits les plus caractéristiques des accords qui conduiront au grand accord global des budgets 2022.

Pacte avec ERC :

Quota de 6% du catalogue de production des plateformes audiovisuelles, telles que Netflix ou HBO, à réaliser en langues co-officielles Distribution du catalogue made in Europe : 60% en espagnol et 40% en langues co-officielles Inclusion obligatoire de l’offre de sous-titrage et de doublage en langues co-officielles Garantir qu’un minimum de 15 % de la production télévisuelle publique sera en langues co-officielles Incitations : 10 % de l’avance sur financement allouée par l’Institut de la Cinématographie et les arts audiovisuels seront Il dirigera vers des productions dans les langues co-officielles. Augmentation des investissements en Catalogne jusqu’à 19%, conformément au statut. Il y aura un audit public sur la caisse de sécurité sociale. Les Mossos d’Esquadra seront prendre une retraite anticipée à 60 ans. En 2022 il n’y aura pas d’investissements d’amélioration dans le commissariat de Via Laietana Transfert à la Generalitat de la gestion des autoroutes B-23 et B-30 Provision de 1,6 million d’euros pour compenser r la suppression des péages sur l’AP-7 et l’AP-2 Dans le logement, transfert de 10 millions à la Generalitat pour acheter des logements SAREB et les utiliser pour la location de jeunes. Financement de quatre projets de recherche et développement d’un montant total de 7,5 millions d’euros Il y aura 500 000 euros dans les budgets des premiers contrats de projets visant à atténuer les effets de l’urgence climatique du delta de l’Èbre.

Pacte avec EH Bildu :

Les mesures qui forment le soi-disant « bouclier social », cas d’interdiction des expulsions de personnes vulnérables qui n’ont pas d’alternative de logement ou de retard de paiement des loyers, deviendront permanentes et, par conséquent, ne feront pas l’objet de plans temporaires causée par la pandémie du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de 25 millions d’euros émission ETB3 dans toute la Navarre. Investissements économiques et territoriaux au Pays basque et en Navarre Retraite anticipée des agents de police au bail de Navarre.

Pacte avec plus de pays :

Péréquation des pensions de veuve dans les couples en union de fait, au regard des mariages traditionnels. 10 millions pour la majoration progressive du jour ouvrable de quatre jours. Dix millions pour dynamiser le nouveau jour ouvrable. Création d’une agence de contrôle en Intelligence Artificielle. Il y aura soit 5 millions pour l’embauche de conseillers et psychologues dans les lycées Etude de viabilité d’un réseau de trains de nuit de 100 000 euros Création d’un Bureau Technique de la Mar Menor.

Pacte avec Compromís :

Investissements dans le réseau suburbain valencien. Quelque 23 millions. Deux millions d’investissements dans le Palau de Les Arts. Lutte contre le fléau du ‘cotonet’, très nocif pour les agrumes : 500 000 euros. Coup de pouce aux sociétés musicales valenciennes, jusqu’à 100 000 euros. Investissement dans les transports métropolitains.

Pacte avec PDeCAT :

Accès des entités sociales de santé aux fonds européens Investissements territoriaux.

Pacte avec Nueva Canarias :

Différentiel positif sur l’impôt sur les sociétés aux Canaries Investissements territoriaux.

Pacte avec la RPC :

Appel d’offres pour la section ferroviaire Renedo-Guarnizo Rédaction du projet d’autoroute Potes-Vega de Liébana

L’absence (pour l’instant)

Le PNV n’a pas encore donné son approbation définitive, mais le pronostic selon lequel tel est le cas est cohérent. Il se fonde sur les accords déjà conclus. Le porte-parole de ce groupe au Congrès, Aitor Esteban, en a fait état vendredi dernier, lors d’une conférence de presse qu’il a donnée à Bilbao. Jusqu’à ce mardi, le gouvernement a accepté 41 amendements des nationalistes, même s’ils peuvent grandir. Ce lundi, il est apparu, comme le rapporte El Periódico de España, qu’il avait réussi à inclure dans la loi de finances une prolongation de l’aide reçue par les parents de mineurs atteints de cancer jusqu’à 23 ans, au lieu de 18 comme actuellement.

Cette mesure, plus celles concernant les investissements territoriaux, et surtout, plus le transfert de la gestion complète du revenu vital minimum, ouvrent la voie au vote favorable.