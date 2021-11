Les Padres de San Diego ont également déplacé des jetons sur leur liste

Les Padres de San Diego aussi ils ont déménagé leurs jetons et laisser certains joueurs aller en agence libre dans le MLB 2021.

Comme toutes les équipes, les Padres ont dû sauver certains espoirs et laisser d’autres joueurs aller en agence libre ou dans les ligues mineures.

Les Padres ont élevé le lanceur MacKenzie Gore, Equy Rosario et Efrain Contreras ainsi que Steven Wilson dans la grande équipe. Au passage, ils ont envoyé le Cubain Jorge Ona et le lanceur Reggie Lawson dans les ligues mineures. Le droitier Shaun Anderson a été réclamé par les Blue Jays de Toronto.

