Les Padres et les White Sox se battent contre le voltigeur Nick Castellanos

Le jardinier Nick Castellanos a suscité un vif intérêt pour Parents de San Diego et les White Sox de Chicago dans cette agence libre se dirigeant vers le MLB 2022.

Les Giants de San Francisco s’intéressent également aux services de Nick Castellanos, mais un peu moins intenses car ils ne savent pas ce qui va arriver à Kris Bryant.

Les White Sox de Chicago ne sont pas si pressés derrière un voltigeur d’élite, ils ont Eloy Jiménez et Luis Robert, tandis que l’autre champ extérieur reste disponible pour leurs meilleurs espoirs Andrew Vaughn et Mickey Adolfo.

Alors que les Padres de San Diego en 2021 l’ont joué avec Tommy Pham, Adam Frazier, Wil Myers et Trist Grishman, qui ne savaient pas à quelle fréquence ils seraient sur le terrain car aucun n’était un démarreur stable dans son intégralité.

