Les Padres perdent leur receveur pour le reste de la saison

Les Padres de San Diego ont signalé que leur principal destinataire Austin Nola manquera le reste de la saison après avoir subi une opération au pouce gauche au milieu de la saison. MLB.

Austin Nola qui n’a rien de spécial avec son bois, s’il est derrière la plaque pour que ses lanceurs se sentent à l’aise lorsqu’il s’agit de travailler les lanceurs. Cependant, ils devront désormais composer avec le latin Victor Caratini et le dominicain Wester Rivas.

Rivas est un vétéran des ligues mineures qui a reçu des opportunités à court terme dans la grande équipe, maintenant il a été appelé à jouer derrière le marbre pour le reste de la saison aux côtés de Caratini, qui est évidemment plus âgé, mais peut-être à cause de l’offensive qu’il a prise dominicaine un menton plus d’avantage.

En environ 56 matchs cette saison, Nola frappe 272. avec 2 circuits, 29 points produits et 47 coups sûrs.