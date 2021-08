Les pages Web les plus partagées sur Facebook pourraient bien vous surprendre

Facebook a publié le premier d’une série de nouveaux rapports conçus pour aider les utilisateurs de son réseau social à mieux comprendre quel contenu est le plus largement consulté dans le fil d’actualités du service, en commençant par les domaines, les liens, les pages et les publications aux États-Unis.

Le nouveau rapport sur le contenu largement consulté de la société sera mis à jour chaque trimestre dans son centre de transparence et il existe également un guide d’accompagnement qui accompagne le rapport qui fournit des informations supplémentaires sur la façon dont le contenu est distribué dans le fil d’actualité.

Facebook a construit son outil d’analyse CrowdTangle dans le but de fournir à ses utilisateurs plus d’informations sur le type de contenu des pages qui reçoit le plus de likes, de commentaires et de partages. Alors que CrowdTangle est principalement utilisé par les éditeurs, l’outil est désormais également utilisé par le géant des médias sociaux pour compiler son rapport trimestriel sur le contenu largement consulté.

Selon le rapport de Facebook, la majorité (57%) des publications que les gens voient proviennent de leur famille et de leurs amis après les modifications apportées par l’entreprise dans le passé pour garantir que le contenu de la famille et des amis constitue une plus grande partie du fil d’actualité.

Cependant, parmi les contenus les plus consultés sur le réseau social, moins de 13% des vues de contenu concernaient des publications avec des liens. Néanmoins, en raison de leur maîtrise du référencement sur Facebook, les petits sites exploités par de petites entreprises avaient certains des liens les plus populaires sur la plate-forme au cours du deuxième trimestre de cette année.

En ce qui concerne les domaines les plus consultés, YouTube, Amazon et d’autres sites de médias sociaux occupaient de nombreuses places dans les premiers rangs. Cependant, Etsy s’est classé 14 avec 85,8 millions de vues au cours du deuxième trimestre, ce qui est probablement dû aux entrepreneurs et aux petites entreprises vendant de l’artisanat et d’autres articles faits à la main sur la plate-forme de commerce électronique.

Bien que Facebook reste un endroit populaire pour partager du contenu avec les amis et la famille, les petites entreprises et les petits sites Web ont encore de nombreuses opportunités de réussir sur la plate-forme.