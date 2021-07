Les paiements Bitcoin pour l’immobilier gagnent du terrain alors que les détenteurs de crypto cherchent à être monétisés Crypto new media

Les investisseurs en crypto misent gros sur l’immobilier cette année alors que le marché des crypto-monnaies continue de croître. Le New York Digital Investment Group (NYDIG) a récemment mené une enquête qui a révélé que 46 millions d’Américains possèdent du Bitcoin, soit 22% de tous les adultes. Bien qu’optimistes, certains investisseurs en crypto-monnaie ont exprimé des inquiétudes concernant la sécurité, la conservation et la volatilité des actifs numériques.

Par exemple, Nickel Digital Asset Management, un gestionnaire d’investissement européen réglementé dédié au marché de la cryptographie, a interrogé des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de fortune des États-Unis et d’Europe qui totalisent 275 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Les résultats montrent que 76% de ces personnes sont préoccupées par la sécurité de leurs actifs numériques. Le même pourcentage a dit cela à propos de la taille du marché et de la liquidité, suivi de 71% qui considèrent l’environnement réglementaire du marché de la cryptographie comme un problème majeur.

Dans cet esprit, de nombreux détenteurs de crypto ont commencé à investir du Bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies dans des actifs moins risqués tels que l’immobilier. Ben Shaoul, associé directeur de Magnum Real Estate Group, a déclaré à Cointelegraph que la société avait récemment reçu davantage de demandes de vente de biens immobiliers à des détenteurs de crypto-monnaie. Selon Shaoul, Magnum a commencé à pratiquer la cryptographie pour les transactions immobilières il y a environ trois ans :

« Nous n’avions pas abordé ce problème auparavant car la plupart des promoteurs immobiliers ne comprenaient pas les paiements cryptographiques. Mais nous avons compris ce que cela signifiait et comment nous pouvions structurer une vente de crypto-monnaie. Avec l’aide de notre équipe juridique, nous avons compris comment effectuer des transactions cryptographiques avec le consentement des régulateurs. Nous avons d’abord vendu quelques unités résidentielles, puis nous avons vendu un condominium commercial à New York il y a environ trois ans pour la crypto-monnaie.

Eric Hedvat, directeur de l’exploitation de Jet Real Estate et consultant spécial pour Magnum, a en outre déclaré à Cointelegraph qu’étant donné la croissance rapide du marché de la cryptographie d’aujourd’hui, les paiements BTC pour l’immobilier sont plus importants que jamais car ils offrent aux investisseurs en cryptographie une opportunité. croître avec les flux de trésorerie : « Le marché des crypto-monnaies a créé un vaste réseau de nouvelles richesses qui souhaitent trouver des actifs traditionnels dans lesquels investir, comme l’immobilier. Il n’y a pas non plus beaucoup de propriétés commerciales à vendre à acheter avec Bitcoin.

Plus précisément, Shaoul a noté que les revenus générés par l’immeuble en copropriété de détail que Magnum a vendu pour 15,3 millions de dollars en BTC en 2019 sont tous à crédit. « La banque M&T est locataire de cet immeuble depuis sa construction. C’est une banque de plusieurs milliards de dollars. Il s’agit d’un détail important, car Shaoul a ajouté que les personnes qui ont créé de nouvelles richesses avec la crypto-monnaie n’ont aucun moyen de la monétiser ou de créer un flux de revenus régulier :

«Cette propriété a plus d’un million de dollars par an de flux de trésorerie disponibles. Il s’agit d’une offre très attrayante pour une personne assise sur la richesse qu’elle a créée en crypto-monnaie. Cela leur donne la possibilité de monétiser et de collecter efficacement une obligation à l’avenir. »

C’est notamment devenu le cas en raison des taux d’intérêt aux États-Unis. Pour mettre cela en perspective, une récente enquête menée par le Financial Times et la Booth School of Business de l’Université de Chicago a révélé qu’une inflation élevée pourrait amener la Réserve fédérale à augmenter les taux d’intérêt américains au moins deux fois d’ici la fin de 2023. les taux d’intérêt sont là où ils sont maintenant, vous ne pouvez pas monétiser en espèces et laisser votre argent à la banque et le convertir », a déclaré Shaoul, ajoutant qu’en conséquence, Magnum a vu beaucoup d’argent sortir de la crypto et marchés d’actions en actifs durables tels que l’immobilier.

Piper Moretti, PDG et fondateur de The Crypto Realty Group, a déclaré à Cointelegraph que la crypto pour les transactions immobilières est en effet de plus en plus courante. Moretti a déclaré que son entreprise disposait actuellement d’annonces immobilières disponibles pour Bitcoin à Tulum, en Uruguay, à Porto Rico et au Costa Rica.

Bien que ce soit le cas, Moretti a mentionné que de nombreux acheteurs achetant des biens immobiliers avec crypto contractent des prêts contre leur crypto-monnaie. «En raison des problèmes de gain en capital et de la conviction que le prix de Bitcoin atteindra 100 000 $ d’ici la fin de cette année, les gens contractent des prêts contre leur crypto. De cette façon, ils peuvent conserver leur crypto et continuer à monétiser », a-t-elle fait remarquer.

Joseph Kelly, PDG d’Unchained Capital – une société de services financiers Bitcoin – l’a confirmé, notant que l’entreprise a vu environ 30% à 40% de ses émissions de prêts aller vers l’immobilier.

Mais l’argent est toujours roi pour les vendeurs

Alors que Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont utilisés pour acheter des biens immobiliers, il est important de noter que, souvent, les vendeurs préfèrent l’argent liquide à la crypto lorsqu’ils traitent ces transactions. Moretti a expliqué: «Si un vendeur reçoit plusieurs offres, 99% du temps, il va pousser les offres en espèces vers le haut de la pile, même s’il s’agit d’une conversion cryptographique, car il est plus probable qu’improbable qu’il recevra l’argent à fermeture.”

Pour mettre cela en perspective, Sonny Singh, directeur commercial de BitPay – un processeur de paiement Bitcoin – a déclaré à Cointelegraph que BitPay avait facilité 100 millions de dollars de transactions immobilières au cours des cinq dernières années. Singh a mentionné que les transactions cryptographiques peuvent facilement être converties en dollars américains :

«La première chose qui doit se produire est que la société de titre ou d’entiercement soit associée à ce processus. Les vendeurs peuvent également utiliser les entreprises avec lesquelles BitPay travaille déjà. Les acheteurs peuvent ensuite payer en Bitcoin, et nous échangeons cela contre de l’argent. La société d’entiercement obtient désormais immédiatement le Bitcoin à un taux au comptant. L’ensemble du processus prend une journée et des frais de 1% sont facturés pour initier la transaction. »

Bien que ce soit généralement le cas, Shaoul a déclaré que Magnum conserve un pourcentage de la crypto-monnaie obtenue grâce à des transactions immobilières dans la trésorerie de l’entreprise. “Nous en gardons une partie pour maintenir le même pourcentage de crypto que nous avons équilibré au cours des six à sept derniers mois.” Pour ce faire, Shaoul a expliqué que la société travaillait avec la société d’investissement en cryptographie Galaxy Digital pour aider à gérer la crypto-monnaie issue des transactions immobilières.

Les paiements Bitcoin pour l’immobilier ne sont-ils que du battage publicitaire?

S’il est certainement notable que les détenteurs de crypto ont vu plus d’opportunités d’acheter des biens immobiliers avec des actifs numériques, certains experts de l’industrie pensent que cette tendance récente est devenue exagérée.

Par exemple, Natalia Karayaneva, PDG de Propy – une plate-forme de transaction immobilière alimentée par la technologie blockchain – a déclaré à Cointelegraph que de nombreux articles dans les médias se concentrent aujourd’hui sur les paiements cryptographiques pour l’immobilier comme s’il s’agissait d’un nouveau développement. Mais au point de Karayaneva, l’acceptation des paiements cryptographiques remonte à 2014, lorsque BitPay a aidé à faciliter la vente d’une propriété de Lake Tahoe qui s’est vendue pour 1,6 million de dollars en BTC. En 2014, un entrepreneur en technologie a également mis en vente sa maison de Tiburon, en Californie, pour 3,6 millions de dollars, payables en Bitcoin.

Karayaneva pense que la technologie blockchain utilisée pour faciliter les transactions crypto à crypto changera vraiment la donne pour le secteur immobilier. Il est possible de clôturer une transaction immobilière entièrement en Bitcoin, sans aucune conversion en espèces. Karayaneva a expliqué qu’effectuer des transactions de cette manière fait gagner du temps à la fois à l’acheteur et au vendeur :

«Cela permet d’économiser jusqu’à 1% des frais de change, et les transactions cryptographiques blockchain sont 100% transparentes et immuables. Ils permettent également des contrats intelligents qui permettent à un utilisateur de créer, d’auditer et d’authentifier des documents de n’importe quel point du monde, en temps réel. Cela élimine le besoin d’intermédiaires et minimise le risque de litiges de paiement, car la transaction n’est conclue que si toutes les exigences sont remplies. »

Karayaneva a en outre mentionné qu’aujourd’hui, de nombreuses sociétés d’entiercement ne veulent toujours pas être impliquées dans des transactions cryptographiques, c’est pourquoi un cadre de contrat intelligent est une option plus attrayante.

Moretti, cependant, n’est pas d’accord, notant que l’utilisation d’une blockchain pour effectuer des transactions immobilières peut être difficile car elle ne passe pas par le processus d’entiercement normal. « Je sais que cela peut être fait, mais c’est maladroit. Il existe également de bonnes lois sur les fonds auxquelles nous adhérons en Californie, et il peut être difficile d’obtenir l’adhésion des régulateurs à une telle solution. »

S’il est trop tôt pour dire si la technologie blockchain sera le chaînon manquant pour les transactions immobilières, il est clair que de plus en plus de détenteurs de crypto utilisent Bitcoin pour acheter des propriétés aujourd’hui. «Les gens cherchent à déplacer des actifs instables vers un actif stable. Et quoi de plus stable que l’immobilier ? remarqua Singh.