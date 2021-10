Les paiements cryptographiques sont toujours interdits en Russie, mais le commerce est autorisé.

Un sondage mené en août 2021 par le marché des changes a révélé qu’environ 77% des personnes interrogées ont déclaré que leurs investissements «les plus prospectifs» sont les crypto-monnaies, notamment BTC, LTC et ETH. Environ 8,8 % des personnes interrogées ont préféré l’or comme meilleur investissement et 14 % ont préféré les « monnaies nationales familières ». Environ 8,8 % des personnes interrogées ont préféré l’or comme meilleur investissement et 14 % ont préféré les « monnaies nationales familières ».

Les paiements cryptographiques sont toujours interdits en Russie.

En Russie, les paiements par crypto-monnaie sont toujours interdits et le gouvernement n’a pas l’intention de changer cela de sitôt. Le gouvernement russe a indiqué qu’il n’était pas prévu d’interdire le commerce de crypto-monnaie, contrairement à la Chine, mais l’interdiction des paiements en monnaie numérique se poursuit. Le vice-ministre russe des Finances, Alexey Moiseev, a souligné que les citoyens russes pourront toujours acheter et échanger des crypto-monnaies comme Bitcoin. « Les citoyens russes peuvent avoir un portefeuille ouvert en dehors de la Fédération de Russie, mais s’ils opèrent au sein de la Fédération de Russie, ils seront alors soumis à des interdictions, je pense, dans un avenir prévisible, en raison de notre souveraineté financière », a déclaré Moiseev.

Les législateurs n’ont pas encore défini les crypto-monnaies et la blockchain dans le code civil russe.

Le vice-ministre des Finances a ajouté que les législateurs n’avaient pas encore défini correctement les monnaies numériques et la technologie blockchain dans le code civil russe. Le gouvernement russe est sceptique quant à l’acceptation du Bitcoin comme monnaie légale, car il craint que cela ne nuise au système économique et financier du pays. La position de la Russie contraste avec celle de la Chine, où les institutions financières et réglementaires ont publié à plusieurs reprises des déclarations et des politiques anti-numériques sur les devises. Plus récemment, la Banque populaire de Chine a déclaré illégales toutes les transactions de monnaie numérique dans le pays, et avant cela, les mineurs de plusieurs provinces ont fui face à la répression de leurs opérations.