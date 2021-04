Les paiements d’auto-isolement critiqués par le conseiller conservateur comme une «incitation» à attraper Covid-19 | UK | Nouvelles

John Fuller, chef conservateur du South Norfolk Council, est apparu dans l’épisode de jeudi pour discuter de la question de savoir si les gens ont besoin d’un accès accru au système de paiement pour l’isolement personnel. Le gouvernement offre des paiements de 500 £ à certaines personnes condamnées à s’auto-isoler après avoir été informées par le NHS Test and Trace, selon qu’elles remplissent ou non un ensemble de critères.

Faisant référence à une étude publiée dans le British Medical Journal montrant des problèmes de respect des ordres de test et de traçabilité d’auto-isolement, où l’un des plus gros problèmes causant une faible conformité est les difficultés financières, l’animatrice Kristy Wark a demandé: «N’est-ce pas quelque chose à prendre au sérieux? ? »

Cllr Fuller a répondu: «Cela doit être pris au sérieux, mais inversons les choses.

«N’avons pas de système selon lequel si vous attrapez Covid, vous obtenez 500 £.

«C’est une incitation à propager la maladie et ce n’est dans l’intérêt de personne.»

Mme Wark est intervenue et a demandé «est-ce que vous dites vraiment cela», ce à quoi le chef conservateur a suggéré que les conseils locaux sont mieux adaptés pour soutenir ceux qui s’isolent eux-mêmes.

Il a ajouté: «Ce que je dis, c’est que« n’ayons pas de motivation », je n’ai pas dit que c’était le cas. N’ayons pas d’incitatif qui encouragerait les gens à attraper la maladie.

«Notre travail consiste à agir le plus rapidement possible. Lorsque Test and Trace disparaît, les conseils locaux sont meilleurs, plus rapides et plus efficaces pour lutter contre cela au niveau de la rue, au niveau de la famille. »

«Quatre-vingt-quinze pour cent des cas jugés trop difficiles par les tests nationaux sont désormais résolus dans notre comté, Norfolk.

«C’est la meilleure façon de vaincre cette maladie et d’aider ceux qui ont besoin d’aide et qui ont besoin de l’attention là où elle est le mieux appliquée plutôt que de manière prophylactique sur tout le monde.»

Steve Rotheram, maire du métro travailliste de la région de Liverpool City, a également parlé sur Newsnight pour signaler les problèmes avec le programme, affirmant que «70 pour cent des personnes qui demandent un soutien financier sont rejetées».

Il a ajouté: «(Cllr Fuller) a déclaré que les conseils locaux sont mieux placés pour faire face à cela et c’est vrai, mais le problème est qu’environ 70% des personnes qui demandent un soutien financier sont rejetées, et ce sont les données des conseils locaux dont il a une certaine responsabilité.

«Ce n’est pas par esprit sanglant, mais par la nature onéreuse des restrictions que le gouvernement a imposées aux patients qui s’isolent eux-mêmes.

«Et plus nous pouvons amener de personnes à faire ce qu’il faut, à prendre ces deux semaines si elles ont été contactées via Test and Trace, mieux c’est, mais pour beaucoup de gens, c’est une décision de Sword of Damoclès.

«Il s’agit soit de prendre deux semaines de congé, potentiellement sans argent, soit de sortir et de gagner suffisamment d’argent pour mettre de la nourriture sur la table.»

Afin de se qualifier pour le paiement de 500 £ pour s’auto-isoler, les personnes en Angleterre doivent être informées de rester à la maison par Test and Trace et de fournir toutes les informations demandées, être employées, ne pas pouvoir travailler à domicile et recevoir des prestations ou avoir un faible revenu. .

