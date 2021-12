Les paiements de 500 $ arrivent ce mois-ci

Alors que nous nous dirigeons vers la fin de 2021 et les derniers cas de l’année où le gouvernement fédéral a envoyé des paiements de relance à des millions d’Américains, il y a une importante mise à jour du contrôle de relance à garder à l’esprit.

Juste parce que le dernier chèque de ce type émis par le gouvernement fédéral arrive le 15 décembre (nous en reparlerons dans un instant), cela ne signifie pas la fin de tous ces paiements. Selon l’endroit où habite une personne, par exemple, il existe un certain nombre de chèques provenant de chaque État. Et même au niveau local, dans certaines villes. Nous allons plonger dans les détails que vous devez savoir ci-dessous.

Plus de contrôles de relance, selon l’endroit où vous habitez

Des États comme l’Arizona et le Connecticut, par exemple, ont envoyé des chèques de 1 000 $ aux résidents qui réintègrent le marché du travail. Ailleurs aux États-Unis, le Nouveau-Mexique a annoncé ces derniers jours que plus de 3 000 ménages à faible revenu recevront un paiement unique de 452 $ en aide financière d’urgence.

Qu’en est-il au niveau local, comme nous l’avons noté plus haut ? Saint-Louis en est un exemple.

Plus tard ce mois-ci, une fenêtre de candidature s’ouvrira. Et les résidents de la ville peuvent demander une aide directe en espèces de 500 $. L’argent fait partie du financement que la ville a obtenu de la législation du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars plus tôt cette année. « Le programme est conçu pour aider au moins 9 300 résidents (de Saint-Louis) qui ont perdu des revenus en raison de COVID-19 », selon la ville. « Les personnes qui remplissent les conditions de résidence et de revenu pourront demander une aide directe en espèces de 500 $. »

Selon la dernière mise à jour du contrôle de relance de la ville, elle s’attend à commencer à accepter les candidatures le 18 décembre. Parmi les exigences que vous devez remplir :

Bien entendu, les récipiendaires doivent être des résidents de St. Louis. Ils doivent également avoir subi une perte de revenus pendant la crise du COVID-19. Pour des raisons qui incluent, sans s’y limiter : les heures de travail réduites, la perte d’emploi, les frais funéraires et/ou les frais de traitement. En outre, les bénéficiaires doivent gagner au moins 80 % du revenu médian de la région. Un tableau retraçant ces chiffres est disponible ici.

Autres paiements

En ce qui concerne le reste de notre dernière mise à jour sur les paiements de relance à partager, il convient de mentionner à nouveau que le dernier contrôle de ce type du gouvernement fédéral pour 2021 aura lieu le 15 décembre.

Il s’agit du sixième paiement du crédit d’impôt pour enfants. Faisant partie d’une série de chèques mensuels qui ont commencé en juillet, il donne aux parents d’enfants admissibles quelques centaines de dollars par mois. Et il existe également un avantage complémentaire lié à ces chèques à venir en 2022.

Les six chèques, ensemble, constituent un acompte de la moitié du crédit d’impôt global pour enfants. La seconde moitié, les parents l’obtiendront lorsqu’ils produiront leur déclaration de revenus fédérale. Ils obtiendront cet avantage comme d’habitude à ce moment-là — sous la forme d’un véritable crédit d’impôt.

Pendant ce temps, nous attendons également de voir si les contrôles de relance mensuels se poursuivront également l’année prochaine. L’administration Biden a proposé une prolongation d’un an, dans le cadre de la législation dite Build Back Better. Le Sénat, cependant, n’a pas pris de décision définitive sur ce projet de loi, de sorte que son sort est encore quelque peu incertain pour le moment.